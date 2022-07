Consultá el horóscopo de este miércoles 20 de julio

miércoles, 20 de julio de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día mercuriano con mucha iluminación intelectual, aprovechen arianos para proceder sin impulsos y con todo el poder de sus mentes en brillos. Llegan noticias de papeles o trámites con trascendencia importante. Sensación de plenitud. Salud plena. Momento: de color oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos con algo de terquedad en área de las actividades. Traten de aceptar los conceptos de los otros, siempre podemos tomar algo interesante en el intercambio de ideas o conceptos. Abran sus corazones y dejen sacar lo mejor de ustedes. Momento: de color azul puro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día importante para todo lo que compete a noticias en el campo financiero y laboral. Sería una jornada con esperanzas retomadas y ansias de crecer. Denle tiempo a las cosas, todo va a acomodarse mercurianos. Relajen las mentes. Momento: de color rojo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Interesante día para hacerse planteos sobre la dieta y las tentaciones. Busquen cancerianos guiar las energías hacia cosas más saludables y que cultiven más el espíritu. Amor con ansias de poder estar mejor, pues busquen estarlo. Se puede. Momento: de color luna.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos a buscar mejores respuestas en el plano familiar y a explicar con sinceridad las limitaciones económicas que pueden tener en estos tiempos. No desesperen ustedes, no sientan omnipotencia ante todo lo que pasa. Relajen, no se culpen. Momento: de color manteca.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lo que para uno es la mejor opción para otro no lo es. Traten de concordar o hacer de los conceptos un aporte y no una disputa. El amor a pleno, descubren cosas nuevas que no habían tenido en cuenta y los alegra mucho. Día salpicado. Momento: de color cian.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy podrían llegar a lograr algo inesperado y que les parecía muy lejano del alcance. Librianos trabajen a diario la autoestima y el manejo de la seguridad propia. La sensibilidad extrema no es la mejor consejera a la hora de poder hacerse valer los derechos. Momento: de color té verde.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Interesante miércoles para conseguir asuntos pendientes en el área de las actividades. Podrían materializar y firmar papeles importantes. Buena expectación: contratos, arreglos, conversaciones a distancia. Jornada para llegar a la noche satisfechos. Momento: de color café.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cuando se siente que las posibilidades de que algo prospere son escasas, hay que producir la mejor idea acerca de eso. Dar lugar a que las cosas tomen su curso provoca energías que hacen que ese curso sea más abierto y posible. Esperanza. Momento: de color aguamarina.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si sienten que la saturación les afecta la salud física, pues es exclusivo de ustedes mismos poder poner un límite a semejante carga. Cabritas, tengan a bien a diario buscar la posibilidad de ir cambiando la fuerte estructura de pensamiento. Momento: de color azabache.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es verdad que nunca es tarde para poder comenzar a hacer cosas y a probar con otras. Refuercen su autoestima utilizando el sentido de libertad tan intrínseco en ustedes y dejen fluir la creatividad. Siempre es peor dejar de intentar en la vida. Momento: de color cromo.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día inspirado y con buen tino como para negociar situaciones laborales o económicas. Procuren que los planteos tengan buena base y fundamentos. El amor trayendo sensaciones que hace tiempo no sienten. Profundidad que anima a más. Momento: de color verde mar.