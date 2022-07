Consulta el horóscopo de este domingo 17 de julio de 2022

domingo, 17 de julio de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vuelven a ustedes memorias de etapas más productivas en la faz económica. Traten de aceptar que las cosas cambian y que todo tiene la posibilidad de revertirse. Aceptación. Siempre se vuelve a empezar y a veces aunque no queramos. Momento de color: coral.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Revisen sus papeles y pongan al día algunos atrasados. Los momentos del día estarán apacibles dándoles la posibilidad de poner en claro proyectos profesionales y ambiciones. Darse cuenta de lo bueno que es estar en paz también es una reflexión vital. Momento de color: verde claro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La quietud del día les hará pensar que las cosas que esperan tardarán más de lo imaginado en cumplirse. Sepan distinguir la realidad de los estados anímicos. Todo está en su natural curso. No ser tan vulnerable ayuda a poder vivir mejor las cosas. Momento de color: pino.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Les podrían anticipar noticias en el plano laboral que podría generarles una nueva posibilidad de crecimiento. Traten de sentarse a dialogar sinceramente con sus parejas, hay cosas que es válido poder aclarar y compartir. Momento de color: granate.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se congestiona la situación laboral por imprevistos que surgen. Traten de proporcionar la ayuda necesaria para solucionar los inconvenientes en la semana. Llamado que reconforta. El momento justo para las preocupaciones. No se adelanten. Momento de color: añil.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una nueva alternativa que en otro momento quizás habrían descartado vuelve a presentarse como posibilidad de éxito. Hay situaciones en el plano afectivo en las que el silencio se lleva su mayor parte. Callar resulta dejar pasar posibilidades muchas veces. Momento de color: maíz.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Plenitud a lo largo del día en el plano familiar. Reconciliaciones o renovación de sensaciones que une y deja atrás discordias. Hacer con los problemas lo posible para que no existan es una actitud que es válida para todos. Proyectos a futuro en común. Momento de color: celeste.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Logran terminar con ciertos compromisos que tenían adquiridos desde hace tiempo. Saber darnos cuenta de nuestro lugar en el mundo, comprender el valor de eso. Momento de color: amarillo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se estabiliza el ambiente en las familias, hay armonía y buena predisposición. Una nueva etapa en ustedes que tiene que ver con la faz creativa. Inspiración y proyectos en este día intenso. Nada más preciado que el don de inspirarse en hacer cosas. Momento de color: berenjena.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No interrumpan ciertos compromisos por otros de menor importancia, traten de organizar mejor este día pleno. El amor está en buenas condiciones. Quizás cuando la exigencia personal es alta manejamos mal las cosas, rever y tranquilizarse. Momento de color: menta.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La multiplicidad de las capacidades propias puede significar en los otros que pueden entregarle sus propias responsabilidades. Se sensibilizan sentimentalmente dándoles posibilidades nuevas en el amor. Momento de color: blanco.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Terminan un conflicto haciéndoles retomar la calma. Conquistan la idea de proponerse realizar algún emprendimiento. Día lúcido y con entusiasmo, pondrán mucha energía e incentivo en ustedes mismos. Momento de color: rojo.