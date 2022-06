Consultá el horóscopo de este domingo 5 de junio

domingo, 5 de junio de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buen resumen en este día evaluando las cosas que nos pasan y su curso. Posibilidad de llegar a tomarse la libertad de concluir vínculos que quizás ya hayan dado lo que tenían para dar. La distancia ayuda a aquellos que no conviven.



Momento: de color blanco.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con buen semblante y ánimos renovados para poder obtener momentos gratos. Es interesante poder decidir pasarla bien, y no quedarse en la sensación temerosa de no poder hacerlo o esperar que otro lo decida. Momento: de color jade.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Recuerdos que vienen a la memoria y que podrían hacerles pasar momentos algo tensos o tristes que dilatarían las cosas que se suponían superadas. No es malo recordar para poder evaluar y madurar sobre lo vivido siempre que lo veamos como pasado.



Momento: de color violeta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio). Aprovechar el buen humor y animarse a buscar conectarse con amigos o familiares aprovechando las posibilidades que dan estos tiempos de contar con espacio horario para relajar y llamarse. Las distancias físicas no lo son todo.



Momento: de color rosa.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los leoninos a la carga con muchas ganas de concentrarse en programar ideas a plasmar en el plano de las actividades que les entusiasma mucho. Lograrán lo que se llama desenchufarse de las preocupaciones diarias. Mucha alegría y energías renovadas en general.



Momento: de color amarillo oro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sin caer en las dudas ni en análisis exagerados, traten virginianos de poder liberar algo de ese espíritu conservado que sin duda tienen y a veces los tensiona. Busquen, enriquezcan su curiosidad y liberen el orden rutinario. Dense permisos.



Momento: de color fucsia.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con bastante tarea dentro de los hogares, hoy muy apto para liberar energías cambiando las cosas de lugar, haciendo limpieza profunda y ordenando el placard. Novedades alentadoras en el plano afectivo. Consolidación.



Momento: de color verde.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Habita en ustedes una sensación que valdría llamarse celos. En este día podrían aprovechar para pensar y profundizar en las actitudes y modo de encarar los vínculos personales. Traten de conciliar con la idea de poder liberarse de eso.



Momento: de color púrpura.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con un día en el que sentirían ganas de ver o estar con las personas por las que sienten afecto. La nostalgia no es la opción cambien esa sensación melancólica por asumir que hoy así es la realidad y que no quita estar unidos y en contacto.



Momento: de color malva.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos la propuesta del día sería esquivar la irritabilidad y buscar conectarse con la mejor parte de ustedes mismos y de quienes los rodean. Enojarse siempre daña, en cambio poner buen humor a la vida, nos cura. Miren o imaginen al sol.



Momento: de color rosa.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con la energía adecuada para poder tener una buena y sana sensación de conciliación y de revisión de las relaciones afectivas. A veces ustedes se aíslan sin dejar quizás modo de poder tratar de llegarles. Apertura y nuevos aires.



Momento: de color azul.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con mucha intuición en este día con preguntas que tendrán las respuestas. El amor a veces duele pero lo importantes es su existencia y poder ver que está y que vale la pena apostar. No posterguen diálogos.



Momento: de color perla.