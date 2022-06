Consultá el horóscopo de este miércoles 22 de junio de 2022

miércoles, 22 de junio de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Opciones por las que deberán tomar decisiones en el ámbito financiero. Piensen bien y no arriesguen lo que tienen con tanto esfuerzo. Análisis intenso. Los afectos arianos hoy muy románticos y apasionados. Son ustedes especiales en todo lo que respecta al amor. Momento: de color frutilla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Poder abrirse a la hora de plantear lo que se piensa es importante. Muchas veces callamos y dejamos cosas inconclusas, mientras que al hablar todo es más fácil. No lo duden. Las situaciones familiares con mejoras en varios aspectos. Esperanza. Momento: de color lila.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No piensen que siempre están mal, no pongan mayor intención negativa a las cosas que les suceden. Geminianos, les sobra inteligencia, aplíquenla y arrímense a ser más prácticos. Es ya y ahora animarse a decirle a sus parejas lo que les pasa y lo que necesitan. Momento: de color rosa.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos es un día con mucha posibilidad de darles un empujoncito para poder creer más en ustedes mismos, en sus talentos y capacidades. Usen su luz interior y calmen la ansiedad que a nada bueno los lleva. Salud impecable. Momento: de color almendra.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día especial en el que las cosas salen rápido y bien. Se liberan y se aclaran situaciones de papeles o trámites inconclusos que podrían arribar a su buen fin. Bajen los niveles de ansiedad y dense cuenta que con nervios o sin nervios todo sigue su curso. Momento: de color celeste.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada repleta de energía positiva. Aprovechen virginianos para poder negociar, aclarar, proponer o resolver asuntos pendientes. La mejoría en los vínculos afectivos se plasman y consolidan dándose cuenta que siempre es mejor manejarse desde la alegría. Momento: de color lavanda.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten esperanzas renovadas ante situaciones de familiares que añoran lleguen a buen término. Todo se está encarrilando. No teman y esperen sin nervios. En el plano financiero procuren medirse en los gastos librianos, esa tendencia a comprar tanto manéjenla mejor. Momento: de color marrón.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hoy con la energía mercuriana dándoles ímpetu y seguridad en todo lo que competa a exámenes, pruebas, demostraciones de sus capacidades. Podrían recibir llamados de quien menos se lo esperan. Hay cosas inconclusas en el plano afectivo.Momento: de color rojo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A veces sentimos que las cosas debieran darse más fácilmente. Pero reconocer que los esfuerzos que hagamos siempre dan sus frutos correspondiera darles ese empujoncito que hoy necesitan arqueritos. Mímense y crean más en ustedes. Momento: de color castaño.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No caigan en errores ya vividos en el pasado que les generaron hastío y dolor. El amor tiene que ser una solución y no un problema. Hay que poder diferenciar lo normal de lo que nos enferma emocionalmente reconociendo el derecho a ser felices. Momento: de color púrpura.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se arrebaten acuarianos a tomar decisiones de las que se podrían llegar a arrepentir. Esa energía de querer las cosas ya mismo, muchas veces les traen inconvenientes. Piensen muy bien adónde quieren llegar. Revisen su dieta y no se tienten tanto. Momento: de color azabache.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revisen sus papeles y pónganlos en orden. Den cada paso de manera segura y contundente para poder llevar a cabo esos emprendimientos que tienen en mente. Todo es posible a su debido tiempo. Confíen. El amor muy sintonizado. Momento: de color lima.