Consulta el horóscopo de este 2 de junio de 2022

jueves, 2 de junio de 2022 00:07

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Muy buen día arianos para poner mucho énfasis y conciencia en sus necesidades laborales. Traten de apaciguar sus reacciones emocionales que muchas veces no son necesarias y mucho menos para la salud. Busquen aquietar los nervios.



Momento: de color anaranjado.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a veces sienten el peso de la rutina aún siendo rutinarios. Si buscan más sensación de libertad dentro suyo y más creatividad para colorear el día a día, les va a encantar y sentirán más alegría frente a las responsabilidades. Momento: de color azul oscuro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos en una jornada más que entretenida aún siendo con mucho trabajo en casa. Reciben invitaciones a reuniones que les harán sentirse renovados. Planteos en las parejas y ánimos nuevos para poder renovar intenciones.



Momento: de color violeta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Algo preocupados los cancerianos centran su atención en los gastos y la menor entrada de dinero. Busquen el momento para sentarse a hacer cuentas y darle prioridad a las cosas importantes. No sientan desamparo, el Cosmos siempre ayuda.



Momento: de color amarillo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos con buenas perspectivas laborales con mucho poder de convicción mirando hacia adelante, diálogos importantes o negociación de situaciones. Hay mucha ilusión en el plano afectivo, que les daría margen e ilusión.



Momento: de color lila. Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si probamos con restar importancia a las cosas casuales y sin valor real en la vida, podemos lograr una mejor sensación de paz y alegría en cada día. Agradecer y reconocer las buenas cosas debería ser el incentivo. Relajen y sonrían mucho.



Momento: de color púrpura. Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con sus corazones en estado de necesidad de ser correspondidos. Traten de conectarse con la realidad del otro y de la vuestra propia y evaluar si realmente está la sintonía que ustedes esperan o desean. Pongan lo mejor de sí. Momento: de color rosa viejo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos decidiendo sobre sus actividades. Algunos tomarán otro rumbo y sentirán que deben hacerlo dadas las circunstancias. Hay posibilidades interesantes que podrían cambiar su enfoque o sus expectativas en el futuro. Corazones agradados.



Momento: de color rojizo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos traten de serenarse y ponerse en contexto que refiere a sus actividades. Alejen sus sospechas sobre las personas amadas y simplemente dejen ser al otro. Las finanzas con justa aspectación, no desesperen. El mundo entero espera superación. Momento: de color plateado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con un día amplio en actividades y matices que van de algunos desacuerdos a reconocimientos. El corazón de estos pensantes nativos, con cierta sensación de desilusión o quizás hastío. Hay días así, siempre vuelve el sol.



Momento: de color gris claro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Re piensan los acuarianos y se auto plantean sobre su modo de encarar las responsabilidades. Es posible hacer las mismas cosas con mayor tranquilidad y menos ansiedad. Los hechos no exigen nervios, sólo compromiso. Disfruten estando en casa.



Momento: de color rosa. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hora de hacer planteos o reclamos siempre desde el respeto y su carisma especial. Serán escuchados y verán que sus cosas mejoran. Amor completado con predisposición la bella demostración de querer hacer las cosas bien.



Momento: de color cúrcuma.