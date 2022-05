Consulta el horóscopo de este lunes 9 de mayo de 2022

lunes, 9 de mayo de 2022 00:10

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sus pasos están en buen camino en el plano económico. Resurgen de un período difícil. No pierdan las posibilidades que se le van a presentar. Una señal más que clara le dará alguien cercano. Expectativas varias. No se dejen influenciar, escuchen sus pensamientos.



Momento de color: amarillo claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Logran hacer respetar sus nombres y el prestigio en sus trabajos. Demuestran sus capacidades y buenos modos. Llega para algunos una propuesta del exterior que deberían considerar. Posibilidad para todos.



A veces todo se nos da de golpe, tanto lo bueno como lo no tan bueno.



Momento de color: amaranto.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Reciben una orientación positiva y acertada que refiere a sus actividades. Estarían a punto de concretar algo que esperan desde hace tiempo. Una llamada los previene de cometer un error. Lo bueno es estar a tiempo y preparado para todo. Historias que se repiten en lo afectivo. Precaución.



Momento de color: rosa viejo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Aprenden de una situación confusa a hacer respetar sus opiniones. Llegan a ustedes personas nuevas que los ayudarán a ver ciertas cosas en forma diferente y más simple. Apertura de pensamiento y visión. El punto es estar abiertos a los cambios y no temerles.



Momento de color: verde bosque.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Observarán ciertas actitudes no muy buenas en personas de su entorno laboral. Mantengan un perfil bajo y sepan restar importancia a las banalidades. Surge espontáneamente una propuesta que los atraerá., igualmente, revisen cada punto. No siempre las cosas son como esperamos.



Momento de color: celeste.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Traten de realizar firmas o gestiones importantes en esta fecha. Las cosas están fáciles y justas para ustedes hoy. Acercamiento que esperaban, no rechacen invitación. Es bueno ir en favor de lo que sentimos, la autenticidad deleita el interior de las almas. Confianza.



Momento de color: cereza.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Logran que les acepten una propuesta. Los contratos o las cosas que estén por firmar deberían revisarlas con alguien idóneo o más objetivo. Recibe un llamado que no esperaba. Emoción. La confianza es buena pero acompañada de responsabilidad y firmeza.



Momento de color: borgoña.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Estrechan sus manos con alguien que desde hace tiempo estaban alejados. Las diferencias a veces nos perjudican y el punto es conciliar. Traten de realizar los trámites que deban antes de finalizar esta semana. Todo es mejor si comprendemos al prójimo.



Momento de color: siena.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Localizan a alguien que podría ayudarlos en un tema laboral que no puede resolver solo. La expectativa de lograr un buen acuerdo con respecto a los ingresos todavía no podrán cumplirse. La lucha por lo que uno quiere conseguir a veces debe ser intensa y con paciencia.



Momento de color: manteca.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Esperanza recobrada para alguien del entorno familiar. Busquen entre los suyos a alguien que quiera hacer un negocio y tenga ganas de aceptar el desafío. Posibilidad de crecimiento. En la vida hay que probar y probarse para tener logros. El no está, hay que lograr el sí.



Momento de color: mandarina.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Reserven una opinión que a tiempo estarían de darla más adelante. A veces en el trabajo surgen cosas que no son muy positivas. Día complicado pero para seguir de buen humor. Todo está en cómo interpretamos las cosas que nos van sucediendo. Amor de ensueño.



Momento de color: lavanda floral.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Intención positiva de alguien del entorno afectivo. Los ayudan a encontrar una solución esperada en el plano económico. No se apresuren a tomar una decisión que afecta sus sentimientos. Traten de separar los sentimientos u emociones de la razón y lo que se debe hacer.



Momento de color: verde agua.