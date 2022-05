Consultá el horóscopo de este martes 31 de mayo de 2022

martes, 31 de mayo de 2022 00:00

Aries(21 de marzo al 20 de abril) Las cuestiones del trabajo con algunas complicaciones, si tenemos presente que es habitual que ocurran inconvenientes. Todo tiene de algún modo u otro una solución. Los corazones correspondidos y en armonía.



Momento: de color melón.



Tauro(21 de abril al 21 de mayo) Las veces que se digan a ustedes mismos que la vida tiene plasticidad y que todo puede cambiar o modificarse, serán un poco más felices y sentirán real la sensación de ser libres de espíritu. No posterguen la posibilidad de ser felices.



Momento: de color verde oliva.



Géminis(22 de mayo al 20 de junio) Buena predisposición para desarrollar la jornada con actividades varias en casa que les ocuparán el día. Los sentimientos con algunos cambios y con cierto revoloteo en las mentes de otras personas en su haber. Tomen las decisiones correctas.



Momento: de color rosa pálido.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio)Los regidos por la gran Luna arriban a un día con bastantes noticias que los alentarán a poder realizar varias cosas en el área de las actividades. Avances. No posterguen trámites importantes, está todo dado para que sean rápidos y desde casa.



Momento: de color azul.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Buen pronóstico en el área de actividades, así sean trabajos, negocios, sociedades o cualquier situación laboral. Hay amplitud de situaciones que serán muy bien conceptuadas, se afirman los leoninos. Amor bastante movido, con dudas o cuestionamientos. Momento: de color cian.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Claramente un día apto para tratar de silenciar y no generar preocupaciones. Las acciones emocionales aún siendo virginianos, a veces se sobresaltan demasiado. Busquen desarrollar más tranquilidad interna y proponerse saber esperar.



Momento: de color lacre.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin pausa los librianos frente a un día con algo de preocupación sorpresivos inconvenientes que podrán revolverse muy bien. Habilidad y buen humor son las claves para poner por lo menos notas agradables y no desesperar.



Momento: de color fucsia.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con buen desarrollo del día en el área de las actividades, tendrán éxitos y reconocimientos. Los corazones de los regentes de la sensualidad zodiacal, con mucha seducción y atracción renovadas. Sentirán que maduran. Momento: de color rojo fuego.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueros apuntando con sus flechas al punto exacto dándole éxito a sus ambiciones y expectativas en el área laboral y financiera. Saben afirmar los proyectos a futuro. Consolidación y esperanzas para algunos sagitarianos que forman pareja. Prosperidad.



Momento: de color celeste.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos muy expectantes en este día con respuestas que se esperan, que van del campo de la salud al laboral. Situaciones de la vida de las que nos ocupamos y por las que nos preocupamos. Estén tranquilos y paso a paso verán logros. Momento: de color rosa puro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las veces que los acuarianosse obsesionan con cuestiones laborales, deben tener en cuenta que no se gana nada teniendo esa actitud. Es bueno y sano ocuparse desde la tranquilidad. Corazones algo melancólicos, procuren dialogar.



Momento: de color púrpura.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Manifiestan los piscianos sus razones por las que a veces se sienten tocados emocionalmente en el plano laboral. No siempre es bueno callar, siempre hay que apuntar al diálogo, todos tenemos el don de la comprensión, jamás lo duden.



Momento: de color lila.