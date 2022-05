Consulta el horóscopo de este martes 24 de mayo de 2022

martes, 24 de mayo de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL). Llegarían a desvelarse por pensar todo el tiempo en los problemas económicos o sobre las actividades. Comprender el estado del mundo ayuda a poder bajar los decibeles y poder conectarse con que las cosas encauzarán su rumbo.



Momento: de color cereza.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO). Sienten que superan las cosas que les ocurren en el plano afectivo. Las verdades afloran aún cuando se trata de no querer verlas. Observen las cuestiones familiares con mayor cautela y con ánimos de poder resolverlas o ayudar a ello.



Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO). Posibilidad de concreciones a futuro en el plano de las actividades. Se sinceran con sus parejas y se animan a pronunciar las palabras que no creyeron poder decir. Evolución en el plano de las finanzas, logran acercarse a soluciones.



Momento: de color beige.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO). Reconocimiento que esperaban hace tiempo que los repleta de goce y les optimiza la autoestima. Noticias alentadoras aún pareciendo mínimas para otros pero de alegría para ustedes. Potencia emocional y regocijo interno. Hoy se llenan de energía.



Momento: de color turquesa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO). Aún en tiempos difíciles ustedes pueden sacar de la galera energía suficiente como para seguir el camino. Se sientan a planificar de nuevo y a proyectar ideas que tienen hace tiempo. El amor con deseos y buen brío los ayuda a seguir sosteniéndose.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE). La estabilidad vendría de a poco virginianos, luego de mucho clamor en el plano de las relaciones de pareja. Idas y vueltas que dejarían de lado los resquemores. Sienten que avanzan en los proyectos que tienen en mente. Claridad.



Momento: de color transparente.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE). Librianos día intenso para las emociones que se sentirán más livianas y contempladas por diálogos sinceros con sus parejas. Aprovechan la corrección de errores del pasado y sueñan con cosas posibles de plasmar. Salud mental óptima.



Momento: de color rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE). Fuerte sensación de impotencia ante rumores que llegan respecto al plano de las actividades. No dispongan de sus energías para perderlas en cosas sin sentido. Defiéndanse de la adversidad ignorando las bajezas. Amor que ayuda y contempla.



Momento: de color granate.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE). Llegan sensaciones emocionales que los alivian e incentivan a seguir adelante. Poder controlar las emociones ayuda siempre en la vida. Somos seres mentales y afectivos, las emociones son un condimento clave pero que debemos aprender a manejar.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO). Noticias alentadoras que los hacen ilusionar positivamente respecto a problemas con papeles. Aguarden que se van encaminando. Jornada apta para revisar actitudes erróneas que a veces tienen en la familia, apunten a lograr que reine el equilibrio.



Momento: de color bermellón.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO). Acuarianos con ventaja en el día dada la enorme creatividad que sentirán hoy respecto a retomar o pulir proyectos. Nacen en ustedes ideas para compartir o proponer a personas de su confianza. Se ordenan los pensamientos. Se armonizan.



Momento: de color verde bosque.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO). Piscianos revuelan en sus cabezas algunas ideas derrotistas que deberían expulsar sin temor. A veces nos quedamos en el dolor o las broncas y eso no nos da ningún aporte positivo. En épocas raras hay que apuntar hacia la luz.



Momento: de color púrpura.