Consulta el horóscopo de este miércoles 20 de abril de 2022

miércoles, 20 de abril de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buen lunes arianos para todos los trámites que deban hacer. Logran cerrar situaciones que los tenían preocupados. Hay novedades en el plano financieros que les darían un buen humor más que positivo. Duerma con tranquilidad.



Momento: de color crema.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los momentos con algo de nervios, llevarán a los taurinos a tener que obligarse a calmarse. Analizar que no es conveniente la exageración cuando vivimos momentos complicados. Nada es lo que piensa en esa sospecha afectiva.



Momento: de color índigo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Saber que las cosas no siempre tienen el mismo final. Matemático es el Universo, no las vivencias humanas que tienen el tinte de poder cambiar y la elasticidad de poder acomodarse de algún modo u otro. Paciencia, optimismo, paz.



Momento: de color púrpura.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hoy muestran los cancerianos su calidad humana. Deberán ceder ante requerimientos ajenos que serían justos. Es una buena jornada para conciliaciones, acuerdos, firmas. Propuestas laborales muy bien aspectadas.



Momento: de color nieve.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Mente despejada para poder lograr reconocimientos en el área de las actividades. Búsqueda sin fin de un corazón que hace tiempo dijo que no. El rey de la selva a veces debe retirarse, eso no le quita su naturaleza de rey.



Momento: de color amarillo oro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Son los virginianos los que hoy van a brillar sus capacidades y dotes en el área de las actividades. Los mercurianos, que únicos en su iluminación intelectual, verán esperados resultados. Amor completo, amor nuevo.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hora de empezar a no preocuparse por las malas energías que le emiten algunos. Pensar que son sólo personas débiles que no saben cómo manejarse en sus vidas. Aviso temprano de trámites que tendrá que hacer.



Momento: de color azul acero.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día para realizar buenas entrevistas laborales, presentarse o reunirse. Compromiso que llega de la mano de allegados para realizar una tarea importante. No desatienda a su entorno familiar, necesitarán su opinión y criterio.



Momento: de color lima.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día para evitar contradicciones en el trabajo. Los ánimos están algo caldeados y no es momento para disputas, aunque nunca debería ser propicio disputar o reñir. Buen augurio para aquellos que tengan comienzos.



Momento: de color salmón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Mente despejada y buen humor en una jornada algo complicada en el trabajo. Hay atrasos en trámites importantes y noticias que deberían llegar de papeles o judiciales. Finanzas con cierto avance que le da respiro.



Momento: de color azul claro.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Triunfo y agrado en el área de las actividades. Afirmación y reconocimiento que les dará amplio margen de éxito en sus tareas. Reconcilian cierto resquemor que sentían por persona de la que logra ver sus virtudes.



Momento: de color cereza.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día casi perfecto salvo por algún accidente doméstico que subsanan rápido. Llegan a ustedes versiones claras y precisas sobre asuntos financieros que les darán a futuro posibilidad de invertir en proyecto soñado.



Momento: de color amarillo.