Consultá el horóscopo de este domingo 20 de marzo del 2022

domingo, 20 de marzo de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día atareado con mucha energía a la vez por lo que pasarán las horas muy ocupados pero con todo finalmente resuelto. Noticia de papeles, o firmas o acuerdos o transacciones con excelente aspectación que confirmarán en la semana. Salud óptima.







Momento: de color rojizo.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Cierta incertidumbre por promesas que les hicieron y no son tal les dijeron. Traten de serenarse y hablar claro. El corazón muy bien, hay encuentros y reencuentros en este día con mezcla de sensaciones que les completarán una jornada no mala.







Momento: de color lila.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sonrían geminianos tendrán una jornada muy positiva en el plano



afectivo. Llegan a ustedes personas con energía buena con interesantes ideas y aires frescos con nuevos puntos de vista. Innovación de pensamientos y análisis de situaciones con mucha lucidez.







Momento: de color amarillo patito.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día muy bien aspectado para reuniones laborales y resoluciones. Llegan a ustedes personas que les darán posibilidades en otros ámbitos incluso laborales. Buscan en sus corazones lo que desde la realidad no llega, traten de no negar la verdad y abrir los horizontes.







Momento: de color malva.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día con mucho trabajo y cansancio. Se les juntan cosas que postergadas de tiempo necesitan de su atención. Los afectos muy bien aspectados, sobre todo para aquellos que están iniciando relaciones. Seguridad mayor en el plano económico. Conciencia de ahorro.







Momento: de color anaranjado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mente lúcida en esta jornada donde los compromisos tendrán su protagonismo. Llegaría a ustedes una versión de ciertos hechos que competen a familiares. Tómense las cosas con calma y naturalidad. Desistan de continuar con personas tóxicas.







Momento: de color azul.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos tendrán un día pleno. Amor y compenetración como hace tiempo no sienten. Prosperidad. Hay asuntos que tienen que ver con el dinero que deberían sentarse a revisar. Cuidado con los gastos innecesarios. Cautela.







Momento: de color amarillo patito.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día en el que las discusiones podrían llegar a un tono innecesario y sin final feliz. Hay que aprender a cuidar tanto el pensamiento como las palabras, una vez dichas, implican compromiso. Salud con nervios. Busquen calma.







Momento: de color negro azabache.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los ánimos con aires frescos y nuevos, llevan a los sagitarianos a querer más en el plano laboral. Piensan y programan nuevas salidas y búsquedas más productivas. Amor impecable con problemas que ya no lo son. Belleza de día.







Momento: de color celeste.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Aquellos que tengan ganas de estar solos, háganlo. No siempre tenemos que estar ocupados de los problemas en momentos en los que no podemos resolverlos. Paso a paso, viene la consolidación de parejas con mayor comprensión y frescura.







Momento: de color grisáceo.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Jornada para ponerse al día con arreglos en la casa. Traten de hacerlo desde el gusto y no desde la bronca. Podrían tener buenas novedades para pasar una buena noche. Los que estén en pareja estarán divertidos y contentos.







Momento: de color amarillo dorado.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los momentos podrían tornarse algo incómodos frente a reunión con familiares lejanos. Traten de conectarse con la mejor parte de cada persona, todos la tenemos. Creatividad y empuje con ganas de remodelar la casa.







Momento: de color magenta.