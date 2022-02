Consulta el horóscopo de este 4 de febrero de 2022

viernes, 4 de febrero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin atropellos ni expresiones desagradables es la sugerencia para poder enfrentar una situación laboral que no sería agradable. Las cosas siempre pueden modificarse, reciben ayuda. Amor ascendiendo. El viejo dicho una de cal y una de arena, se valida con leyes universales. Todo es Evolución.



Momento de color: ámbar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sorpresivo estado de ánimo que deberían aprovechar para dejar de lado el pasado aunque duela. Las sensaciones de algarabía tienen que ver con la protección angélica. Buen día para dialogar, cada minuto es una posibilidad nueva en la vida.



Momento de color: oro.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los sentimientos afloran al mismo tiempo que renacen en ustedes, algunos recuerdos de amigos que hace tiempo no ven. Momento decisivo y brillante en el trabajo. Siempre estar atentos a lo que podemos rehacer y mejorar. Todo puede cambiar.



Momento de color: magenta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cierto misterio y alguna habladuría que deberían dejar de lado y ni siquiera detenerse a pensar. Los minutos cuentan en esta jornada donde hay trámites impostergables. Salud óptima. La sensibilidad emocional a veces juega en contra, racionalizar algunas cosas cuida la salud mental.



Momento de color: púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



No siempre la coronación de rey los hace implacables. Aceptar la humanidad de uno, desliga de severas responsabilidades. No hace falta la perfección. Un mensaje les hará cambiar un punto de vista y les hará comprender un error.



Mirar alrededor, observar a los otros, sentir a los otros.



Momento de color: té verde.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No siempre las noticias son malas. Tratar de quitar de sí la sensación derrotista, aliviana el peso de las cosas en nosotros. Hay posibilidad de cambio positivo en el plano laboral. La infinidad de colores que otorga el cristal con que miramos es imperecedera.



Momento de color: esmeralda.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Poder ampliar el pensamiento sin tanta intervención de la emoción ni la ilusión. El corazón no miente, aunque queramos taparlo. Estigma en el plano laboral que se desvanece como el propio aire. No teman, nada pasará. Saber que las cosas pueden todo el tiempo tomar un giro positivo.



Momento de color: dorado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El momento es interesante en el plano laboral. Hay situaciones en las que se podrían concretar sueños del pasado. El corazón parece estabilizarse, esperar las definiciones es sano en todo sentido. Las cosas si tienen que ser serán, decían las abuelas, y es uno de los preceptos sin vencimiento para toda la humanidad.



Momento de color: mandarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



El fuego interno que hace ebullecer las ansias de tener un cambio radical en la vida. Llegarán nuevas perspectivas en el plano de las actividades que darían cierto empuje nuevo. Dejar el pasado atrás desde lo interno y no desde la palabra. Sentir la libertad de ser lo que se puede.



Momento de color: violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas estarían revisando el tema económico para la toma de decisiones. Es una época interesante en la que se logran concreciones para futuro. Ver las acciones del otro demuestra las intenciones. La mirada puede no ser una única, siempre considerar otros matices, es sano.



Momento de color: lila.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La energía creativa de los aguateros se expresa en este día de oportunidades en el plano de las actividades. Comprender a quien tienen a su lado es una de las grandes demostraciones de amor. No teman, hay gestos tan sublimes que hace ilusionarse con la idea de que los humanos son más buenos que malos.



Momento de color: azul puro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sin duda uno de los días más iluminados para los piscianos. Apto para reuniones, firmas, acuerdos. Los proyectos en la pareja tienen que ser de a dos, no olvidar escuchar la opinión del otro. La duda a veces entorpece y trata de nublar lo que sabemos que es posible.







Momento de color: azabache.