Consulta el horóscopo de este sábado 26 de febrero de 2022

sábado, 26 de febrero de 2022 00:00

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Una nueva versión de lo que les han dicho en el plano afectivo los alivia. Sucesos inmediatos que satisfacen a la familia. Novedades y soluciones en el plano laboral que se darán antes de lo esperado. Saludable día.



Momento de color: cereza.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La madurez de las emociones demostrada en situación poco agradable. No interrumpan lo planificado en el área de sus actividades. Objetivos cumplidos. La seguridad y la certeza en los actos y las reacciones.



Momento de color: violeta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Simpatía por alguien nuevo que llega a sus vidas. Agradable jornada en todos los planos que compensan malos ratos pasados. Saber apreciar las compensaciones que la vida nos da abre puertas positivas y saludables.



Momento de color: amarillo suave.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Espacios privados en sus vidas afectivas que los harán sentir más paz. No se detengan frente a los cambios, acepten la posibilidad de cambiar. Crecer en la vida implica ir cambiando desde lo sano sin dejar de ser.



Momento de color: rosa.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Un áspero encuentro con alguien del pasado. Traten de alivianar las cosas con un poco de humor. No se comprometan si no pueden cumplir. Delegar responsabilidades es un acto de amor bien pensado para que el otro crezca.



Momento de color: anaranjado.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las perspectivas en el área laboral mejoran. No se dejen confundir por dichos que traen un doble mensaje. Usen objetividad frente a las cosas poco claras. Lindo encuentro con personas nuevas que despiertan su interés.



Momento de color: verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Un momento de angustia se reemplaza por alegría en la familia. Sepan esperar lo que están ansiosos porque ocurra. Recordar que todo tiene un momento para ser vivido. Apresurarse quita la magia de la espera esperanzada.



Momento de color: frutilla.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Su alta capacidad de intuir los llevará a dilucidar un problema. No se angustien de más en el plano familiar. Permitan que las cosas se den en tiempo y forma respetando el ritmo natural que todo tiene.



Momento de color: ananá.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es probable que llegue a sus vidas alguien que los reconecte con la tranquilidad emocional. Estén abiertos a ver y no dejar de predisponerse a que la vida sea un premio. Logran una conversación que esperaban.



Momento de color: verde hoja.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Un nuevo proyecto se avecina en el área laboral. Sabrán decidir sabiamente. No se adelanten en firmar papeles pendientes, revisen bien sus decisiones. Hoy ejerciten permitirse equivocarse a veces.



Momento de color: menta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Meta realizada. Los asuntos del corazón toman un giro interesante. Renovación espiritual en un día colmado de tranquilidad. Siempre se puede volver a empezar en todos los planos de la vida. Valoración.



Momento de color: cian.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



La realidad llama a sus puertas. Reconocer las fallas propias nos hace evolucionar y a la vez ser más considerados con los demás. Ver el todo con un matiz de ternura, de calma, de amor y equilibrio.



Momento de color: maíz.