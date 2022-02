Consulta el horóscopo de este jueves 24 de febrero de 2022

jueves, 24 de febrero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Traten de no desgastarse. Ponen demasiada energía en cada problema. Hay que tener presente siempre que mientras que haya vida, hay problemas y que la mayoría se resuelven de algún modo u otro. Relajación y búsqueda de confort interno.





Momento: de color añil.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El día puede transformarse en una seguidilla de torpezas. Tomen la decisión de ir paso a paso. El corazón taurino con delicadeza y diálogo abierto, se verá relajado y compensando antiguas deudas emocionales. Salud con necesidad de dieta sana.





Momento: de color magenta.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los ánimos podrían alterarse a causa de una discusión en el área del trabajo. Pongan lo mejor de ustedes, y verán venir una rápida solución. Presten atención a los llamados telefónicos, oportunidad labora muy posible. Salud con algo de nervios.





Momento: de color amarillo indio.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Amplia tarea en este día agotador para los cancerianos en el área de sus actividades. No desistan de conectarse a reuniones en las que se hablarían temas importantes sobre finanzas y negocios. Busquen el momento para relajar aún en medio de plena actividad.





Momento: de color borgoña.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos hoy sería un día para tomar decisiones importantes. Buena aspectación Universo e iluminación propia. Buscan algunos a la persona correcta para poder encarar una relación. Ganas de progresar, amar y ser felices, el gran objetivo de la vida.



Momento: de color siena.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Algo angustiados, los virginianos deberían tener en cuenta que las cosas se encaran con mejor ánimo y soltura. No sean presos de ustedes mismos, el mundo no los reprueba como ustedes piensan. Seguridad y más soltura sería una de las llaves.



Momento: de color blanco.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Ansiedad y preocupación para los sensibles librianos que muchas veces se alteran y desequilibran sin necesidad y por sola imaginación propia. Alivio esperado que les hará ver que debemos dejar de lado la exageración. Aprender a esperar y no ser trágicos.



Momento: de color lavanda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los ánimos mejorando a lo largo de las horas. Llegan noticias y llamados en el área de las actividades abriéndoles un panorama más alentador en todos los sentidos. Corazones ardientes y con ansias de formalizar con ansias de futuro. Asentarse.



Momento: de color amatista.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La sagacidad y capacidad de discernimiento de los sagitarianos, les dará ventaja en el plano de las actividades en un día competitivo. Dejan atrás pensamientos del pasado que añoraban por reencuentro. Fin de una etapa en el área financiera. Alivio.



Momento: de color verde bosque.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cierta inquietud frente a dichos inoportunos por parte de personas del entorno laboral. Demostrarán su lucidez y racionalidad. De todo se aprende. Llegaría a ustedes cierta propuesta que les alentaría a escuchar y entusiasmarse. Emprendimientos y coraje.



Momento: de color zanahoria.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Mucha tranquilidad de la mano de allegados que les dan apoyo y tranquilidad en el área laboral. Reconocimiento. Los asuntos del corazón ocupándolo sanamente con ganas de sorprender y de congraciar a la pareja. Buscan acuarianos mejorar los vínculos.



Momento: de color azul Francia.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Lograrán obtener ascensos o nuevas propuestas o acomodamientos más importantes en los trabajos. Quedan atrás roces y palabras desacertadas. Los enamorados piscianos están con ganas de formalizar o plasmar incluso con firma el amor.





Momento: de color rosa.