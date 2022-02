Horóscopo: Qué pasará con cada signo en el Día de los Enamorados

lunes, 14 de febrero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se complementa una idea con la predisposición y las ganas de realizar cosas que una persona allegada a ustedes les acerca. Defenderán su inocencia frente a un mal gesto. La mala intención de los demás es fácil detectarla, todo es energía.



Momento de color: ciruela.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La buena voluntad de quienes los rodean en su ámbito laboral los ayudarán a pasar un mal trance en ese plano. Serán invitados a una cordial reunión en la que se sentirán muy acompañados. Las cosas que tienen valor en la vida no tienen nada que ver con el dinero.



Momento de color: crema.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Momento de color: amarillo.

Ternura y agasajo en encuentro amoroso. Hay cosas que surgen y cuando son profundas no se pueden manejar. Llevan consigo las de ganar en el plano laboral porque serán reconocidos. Todo llega, la oportunidad de triunfo la tenemos todos.



Momento de color: turquesa.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Estarán ocupados de resolver cuestiones laborales que se presentan durante esta jornada comprometida con todo lo que competa a papeles. La amplitud de concepto los ayuda a comprender situación con sus parejas. Tengan en cuenta que el perdón es una Ley Divina, el manoseo no.



Momento de color: violeta.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Estampan una etiqueta propia en actitud espectacular que sólo un leonino puede tener. Su comienzo laboral es brillante, su lucidez plena. Atemperan ánimos en el plano afectivo. Cuando las cosas encajan todo sale perfecto pero sepamos que todo no puede ser perfecto.



Momento de color: azul profundo.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La prontitud con la que reciben una propuesta laboral los hará decidirse en forma rápida a tomar una medida en esa área. Hay cosas que no pueden compatibilizar. No teman hacer lo que les parece en el plano afectivo. Respeten las órdenes internas, conéctense con lo que quieren.



Momento de color: naranja.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Una advertencia llega a tiempo previniéndolos de cometer un error en asunto de papeles. No es un día apto para firmas o compromisos importantes. Su sensibilidad los lleva a un terreno afectivo muy especial. Todo lo que nos haga descubrir lo que tenemos dentro es positivo.



Momento de color: uva.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Convierten algo que dejaron de lado en un posible negocio. Una sugestiva situación los hará sentir que encuentran lo que buscan. Se sorprenderán por algo que alguien de su entorno les comenta. La clave de todo es la prudencia al momento de dialogar.



Momento de color: verde claro.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Estrategia que aplican en el momento justo frente a discusión en sus trabajos. Los cambios de ideas en ese plano los obligarán a tener suma prudencia. Aprenden algo importante en sus relaciones afectivas. La evolución está siempre en nosotros.



Momento de color: zafiro.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Estado de ansiedad frente a posible encuentro con alguien importante en el área laboral. Una estructura que se desarma en el plano afectivo los hará reconciliarse con ustedes mismos. Recuerdo que los conmueve. Los logros personales nos deben enorgullecer. Día pleno.



Momento de color: magenta.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Completan la jornada con una reunión a la que serán invitados. Es posible que conozcan a alguien impactante. No se detengan frente a la posibilidad de realizar un viaje de trabajo. Es un día acuariano, pero Acuario debe saber que no todos los días pueden manejar este contenido.



Momento de color: azul eléctrico.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Dedican la jornada a ponerse a tono con ciertas entrevistas que venían postergando. Obtienen un resultado más que positivo. La especulación afectiva de quien está junto a ustedes es algo que no deberían pasar por alto. Todas las cosas tienen su límite. Día reflexivo.



Momento de color: lima.