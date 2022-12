Consultá el horóscopo de este lunes 26 de diciembre

lunes, 26 de diciembre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día aventurero para los imprevisibles arianos que llegarán a lograr lo esperado gracias a su personalidad. Es importante entonces sacar buen provecho de nuestros rasgos o de nuestro modo, emplear y valerse de uno mismo. Momento: de color celeste.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tratar de no ser el actor negativo de nuestras obras. Hay que proponerse desde el mejor ánimo y buscar las soluciones esperadas. De arriba las cosas no caen solas; el desafío de buscar, luchar y lograr amerita sea mérito propio. Momento: de color rosado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos con fundamentos necesarios como para tratar de buscar otros rumbos y caminos en el área de las actividades. Sabemos que no es fácil obtener nuestros deseos hechos realidad, pero el empuje y la convicción otorga posibilidad. Momento: de color amarillo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sensación de obligación respecto a sus tareas. No lo hagan desde la idea severa de estar comprometidos o temerosos, sino desde el afán de demostrar sus talentos. Amor con bastante inquietud por la desconfianza. Procuren no celar. Momento: de color vino.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los leoninos asociando ideas con personas allegadas para tratar de encarar proyectos nuevos y desafiantes. Posibilidad que les acerca una nueva situación económica para poder afrontar deudas y perfilarse con nuevo punto de partida. Momento: de color verde mar.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos quizás sea hora de tomar decisiones en el plano afectivo. Medidas que les darían mayor entendimiento. Día con oportunidades varias en el área de las actividades apuntando a nuevos horizontes que les interesan hace tiempo. Momento: de color rojizo.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Momento en el que tendrían que tratar de apresurar las firmas. Los días pasan y a veces tenemos que apurarnos. Tranquilícense, las respuestas esperadas en el plano familiar serán recibidas y traerán alivio y alegría. Día muy aprovechado. Momento: de color manteca.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Con espíritu eufórico, los escorpianos afrontan esta jornada con entrevistas laborales o de negociaciones. Espontaneidad en el plano afectivo que les da más frescura a los vínculos. Sensación de cercanía y apoyo mutuo. Momento: de color azul ultramar.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos aprovechando una jornada que trae diferentes oportunidades enriquecedoras en el plano laboral. Garantizan en el plano afectivo que a lo que apostaban se les va a cumplir. Gusto y agrado que progresan. Momento: de color té verde.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Presten atención a esas ideas a veces destructivas en el plano afectivo. Aprender que el otro tiene su propia manera de ser y sus pensamientos es poder avanzar en relaciones serias y respetuosas. Desistan de insistir también con el pasado. Momento: de color castaño.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lograrían hoy en este comienzo de semana con mucha actividad, consolidarse en sus actividades. Tanto las nuevas como los proyectos propios. El amor con correcciones esenciales para sobrellevar mejor las relaciones. Momento: de color canela.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Arbitrariedad que conllevaría a discusiones innecesarias en el área laboral. Evitar el mal modo y acostumbrarse a manejarse siempre desde el respeto al otro. Amor con potencia y ánimos que van calmando un día con mucho nervio. Momento: de color cobre.