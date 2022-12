Consulta el horóscopo de este domingo 25 de diciembre de 2022

domingo, 25 de diciembre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vitalidad recuperada arianos en esta jornada con premios emocionales y afectivos. Sentirán que no todo lo que sospechan de los demás es cierto, no hace falta sentir ni desconfianza ni esperar exageradamente cosas de los demás. Cada uno con su propia alma. Momento: de color marfil.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buena jornada taurinos con energía y entusiasmo por definir el ánimo de hacer alguna actividad física en casa para sentirse mejor. Los asuntos del corazón con bastante singularidad, algo de ansiedad y ganas de encontrar el amor que sienten no poder. Momento: de color verde hoja.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos con ánimo óptimo para renovar sus energías y proyectarse en nuevas aspiraciones intelectuales o artísticos. Sienten esa iluminación mercuriana natural en ustedes. Se animan a avanzar en la relación de pareja sin temor. Momento: de color crema.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio)Ámbito propicio cancerianos para lograr esclarecer situaciones ambiguas en el plano afectivo que los pone incómodos o molestos. Signo amoroso con necesidad de estar equilibrado en las relaciones. Posible mejoría en el plano finanzas. Hoy piensen más simple. Momento: de color violeta.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Una buena oportunidad en esta jornada leoninos para adquirir una postura nueva y poder ampliar la entrega interna. Buen ánimo y optimismo pudiendo dejar atrás recuerdos que duelen y animarse a cerrar capítulos dolorosos. Paz. Momento: de color blanco perlado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cierta inquietud con sensación de incertidumbre por gastos inesperados que deben afrontar en la semana. Tranquilos virginianos, es vieja la frase pero lo más importantes es la salud. Atardecer con ánimos renovados y ganas de sentirse bien. Momento: de color caoba.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos atención en este día que les ofrecerá posibilidades de tener una jornada plena y alegre en el plano afectivo. Pensamientos y llamados posibles con personas que quisieran proponerles negocios o cosas para hacer. Positivismo. Momento: de color esmeralda.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Asumir que no se puede resolver todo en un minuto. Hay que poder corregir modos que nos hacen mal y que alteran nuestros nervios sin ninguna necesidad. Escorpianos con energía sobrada, aprovechen para usarla sanamente. Momento: de color carmín.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Positiva sensación al recibir noticias alentadoras en el plano de las relaciones familiares. Logran salir de cierta presión económica por dinero que entra que hoy domingo entra. El amor con algo de confusión y necesidad de replantearse. Momento: de color azulino.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Calma y seguridad en esta jornada más equilibrada emocionalmente. Vislumbran poder realizar cierto avance en las relaciones afectivas, sobre todo las nuevas. Las familias con buenas noticias salpicadas que dan tranquilidad. Momento: de color rosado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día festivo para ustedes, logran poner en práctica cosas que les interesan y que les hacen sentirse libres, tal la natural necesidad de ustedes. Amor compenetrado y proyectos en común que pueden avanzar y sellarse. Momento: de color bermellón.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Mucha valentía piscianos que demostrarán al tener que enfrentar situaciones que vienen de larga data en el plano familiar. Se establecen emocionalmente y logran cerrar etapas. Amor renovado, fundan una nueva etapa. Momento: de color verde.