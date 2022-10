Consulta el horóscopo de este lunes 3 de octubre de 2022

lunes, 3 de octubre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tener razón es importante, el punto es cómo comunicamos esa razón. Siempre apelar al diálogo y al mejor aporte hacia el otro. Una jornada con trámites y movimiento de papeles que darán respuestas. Amor con algo de distancia. Momento: de color azul petróleo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a veces nuestros puntos de vista están errados, asumir eso y comprender es parte del trabajo diario que debemos hacer. Buena jornada para entrevistas, conversaciones de importancia o arreglos. Todo en marcha. Momento: de color plateado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las noticias del día pueden traer las respuestas esperadas. Convocatoria o confirmación de comienzo de tareas. Día positivo con ánimo que se estabiliza. Es importante la no dejar pasar y afrontar los asuntos pendientes en el plano afectivo. Momento: de color esmeralda.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sinceramiento en el área laboral, arriban a conclusiones válidas que les darían nuevos elementos para afrontar dificultades. El amor con mucha sensación de necesidad y espíritu renovado para proponerse pautas claras y objetivos. Momento: de color azul claro.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día intenso que los invitará a demostrar sus talentos y habilidades. No se llegaría a lograr acuerdos en el plano financiero o de negocios. Revisen e intenten de nuevo. Cada cosa llega a su debido tiempo. Momento: de color violeta.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lo normal es que haya diferencia en las opiniones o modo de encarar cada cosa. Es virtud aceptar otras opciones y también reconocer cuando nos equivocamos. Podrían llegar propuestas nuevas en el área de las actividades. Novedades. Momento: de color mandarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las novedades pueden venir del lado laboral con expectativas positivas y lo más importante, un nuevo modo de encarar los desafíos. Florecen momentos románticos y sentirán que las cosas no se han perdido. Parejas nuevas, óptimo pero a esperar. Momento: de color esmeralda.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No se apresuren a tomar decisiones de manera arrebatada o sin pensar demasiado. Definan sus objetivos claramente y procedan. El amor de la mano de la comprensión, el acercamiento y la apuesta sincera a continuar para mejorar. Momento: de color granate.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos compás de espera en el área de las actividades. Quizás con respuestas que no llegan y sensación de inestabilidad o desventaja. Procuren esperar y ver cómo se desarrollan las posibilidades. Amor valiente y perseverante. Momento: de color amarillo oro.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Es una jornada muy oportuna para lograr definiciones y ruta a seguir en el área de las actividades. Se arriba a conclusiones importantes. El amor con sensación de necesidad y acompañamiento. Evalúen cómo son a la hora de pedir ayuda. Momento: de color arena.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos busquen, revisen, procuren hallar mayor documentación o datos frente a esas circunstancias laborales que los mantienen inquietos. No es un día muy apto para concreciones o arreglos. Igualmente, depende de ustedes. Momento: de color tiza.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revisen sus compromisos económicos y traten de hacer mejor la lista de prioridades reales. A veces sumamos cosas que no necesitamos o que podemos postergar adquirir. El amor con algo de melancolía. Arriba el ánimo. Momento: de color melón.