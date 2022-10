Consulta el horóscopo de este sábado 15 de octubre de 2022

sábado, 15 de octubre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con posibilidades de distender, así sea con poder descansar sin sentir obligaciones. Arianos poder darse los gustos es también importante. Día para poder sentarse a pensar y reflexionar sobre asuntos importantes. Momento: de color amarillo oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Jornada con mucha actividad, aún para aquellos que estén en casa. Se mueven situaciones que requerirán de su tiempo. Paciencia con allegados, recordar que hay situaciones en las que tenemos que socorrer. Momento: de color maíz.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para tratar de desentenderse de problemas de larga data. Silenciar también emite una respuesta. Buen momento para hacer limpieza en casa sacando lo que no sirve. Noticia que les traerá alegría y frescura disfrutando el vivir. Momento: de color fucsia.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Luna y sol para los cancerianos que estarán ocupados con asuntos afectivos. Labor importante que proyectará oportunamente en el área de las actividades. Buen momento para tratar de hacerse un rato y poder hacer ejercicio. Momento: de color melón.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Vibración interesante para poder terminar asuntos pendientes que competen al hogar. Modificaciones y arreglos que podrá ejecutar con alegría. Unión y compenetración en las parejas tanto nuevas como añosas. Momento: de color amarillo pastel.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos que estudian arribarán a una excelente evaluación sobre cómo está sobrellevando sus carreras. Pasión y vocación. Podrían llegar visitas inesperadas. La salud emocional algo irritable. Tranquilidad. Momento: de color verde pálido.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aprender a minimizar las cosas que pueden minimizarse, sería uno de los aprendizajes con los que deberían cumplir los librianos. Ser responsable con lo que se debe serlo, también es un deber. Equilibrarse. Momento: de color rosa fuerte.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Alegría por superación de inconveniente de salud. Saber que la fortaleza de los escorpianos es condición del signo. Nuevo punto de partida en el plano afectivo. Realidad que amerita no volver atrás. Resolución. Momento: de color rojo rubí.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Porción del día que los mantendrá ocupado por asuntos laborales. Son muchas las veces que podría haber resuelto un problema financiero, traten de no gastar y saldar deudas. Distiendan, miren las cosas lindas que les pasan. Momento: de color aguamarina.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Libertad que se tomarían en este día aún con ocupaciones. Imprescindible tratar de distenderse y separar las cuestiones laborales de las emocionales. Manejarse con prudencia, siempre. Allegados con buenas noticias. Momento: de color café.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Colorida jornada casi completa en la actividad que desarrollan. Crecimiento y control de la situación. Notará su evolución favorable en el campo de la salud. Los que fumen, es hora de dejarlo. Complacencia. Momento: de color durazno.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Si bien es un día salpicado de emociones, deberá ocuparse de asuntos del área laboral que no podrá postergar. Hay momentos para todo, hoy podría ser también un día para poner en claro las ideas y proyectos. Momento: de color marfil.