Consultá el horóscopo de este sábado 1 de octubre

sábado, 1 de octubre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los logros en el plano emocional los verán hoy al vivir la entrega y la solidez en un nuevo modo de manejarse con la pareja. Buscar la felicidad es un objetivo sano y puro. Día en el que las sensaciones colman y calman los nervios. Momento de color: blanco perlado.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Una situación interesante en el plano laboral de la que se desprenderá una nueva e importante posibilidad. Buscan realizar un sueño. Los ánimos positivos les darán una jornada productiva. El valor del buen humor tiene siempre repercusiones positivas. Momento de color: verde.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Razonan una situación y toman una decisión que los liberará de varios problemas. No se comprometan si realmente saben que no van a poder cumplir. El respeto por el otro sobre todo tiene que ser demostrado y una manera es decir siempre la verdad. Momento de color: maíz.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lo importante en esta jornada de cierta tranquilidad sería no tocar temas irritantes con quienes conviven. El punto es buscar el equilibrio y tratar de ver en los demás las cosas buenas que tienen. No juzgar y valorar cada virtud que el otro tenga. Momento de color: amarillo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Logran reencontrarse con ustedes mismos en un día con profundas ansias de cambiar ciertas cosas. Traten de recordar que sufrir por amor no es lo mejor que nos pueda pasar. Poder asumir los finales de los vínculos o comprender lo mejor para cada uno, es evolución. Momento de color: violeta.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Calman la ansiedad compartiendo sus preocupaciones teniendo conversaciones con sus amistades. Saber que a veces necesitamos de un disparador para comprender las cosas es muy importante, sobre todo poder confiar en el otro. Momento de color: rosa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Comienzo de un proyecto que podría ser más que interesante. Traten hoy de insertar sus ideas en cosas que realmente les den un fruto en todos los sentidos. Día para organizar los pensamientos. La combinación perfecta con las parejas. Compenetración. Momento de color: aguamarina.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lo que importa en esta jornada es la posibilidad que les ofrecen de divertirse y de liberar un poco sus pensamientos de las tensiones diarias en casa. La energía la manejamos nosotros mismos, no la desperdicien. No perder la sonrisa por nada. Momento de color: frutilla.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) El logro sentimental es perder el temor a estar enamorado. Lo que les produce sugestión es el tiempo, traten de comprender que formamos parte del mismo. Aceptar la realidad es el punto de partida para la firmeza de la personalidad. Momento de color: cian.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No posterguen ocuparse. Esta fecha podría ser muy favorable para realizar o tomar decisiones importantes. Lleven en ustedes ganas de solucionar los problemas más que de complicarlos aunque el costo sea ceder. Primar la tranquilidad. Momento de color: magenta.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán cierta soledad debido a la ausencia de alguien que tiene importancia en su vida familiar. Saber y entender que no estar juntos físicamente no significa estar separados con el corazón. Incorporarse al misterio de la vida, asumirlo y verlo con esperanza. Momento de color: rosado.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) En esta jornada en que los ánimos están un poco caídos conéctense con las buenas cosas que viven. Recupérense de las cosas del pasado para poder darle paso al futuro que es hoy. El tiempo es la primera realidad que tenemos. Conéctense piscianos con su vasto espíritu. Momento de color: púrpura.