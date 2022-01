Consulta el horóscopo de este lunes 3 de enero de 2022

lunes, 3 de enero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Apuntar a simplificar las cosas en esos asuntos que no parecieran cambiar sería lo más sano. Naturalidad y verdad en diálogo que mantendrán con personas influyentes de su lugar de trabajo. No argumenten cosas que luego los complicarían en el plano afectivo.



Momento de color: amarillo fuerte.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Ser medidos en este día en el que decir lo suficiente es lo indicado.



Traten de minimizar una situación desagradable que surge en el lugar de trabajo. No se arriesguen a decir algo que luego puede jugar en su contra. Sensación de protección por una llamada que recibe.



Momento de color: blanco tiza.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Comienza una etapa de resurgimiento interno. Las cosas que antes les parecían imposibles pensar hoy y vislumbrar que serían posibles. Crecimiento. Cesaría una angustia que tienen en el plano afectivo, todo es cuestión de rever y releer cómo encaramos las cosas.



Momento de color: crema.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Saber esperar es una de las acciones más maduras que podemos tener. Sería escueta la explicación que les darían con respecto a un reclamo que ustedes han hecho en el plano laboral. No insistan por el momento. Una situación agradable se les dará familiarmente.



Momento de color: fucsia.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Escuchar la voz interior y funcionar desde allí. Surge un inconveniente que solucionan durante el día en sus lugares de trabajo. La fascinación por alguien los llevaría a tomar una decisión en el plano afectivo. A veces, jugarse hace bien para terminar de comprender las cosas.



Momento de color: celeste.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Ocurriría algo que los ayudaría a asumir las pérdidas. Un comienzo interesante en el plano afectivo. No se sumerjan en pensamientos del pasado, aprendan a vivir a partir del hoy. Surge espontáneamente una reunión importante de trabajo con buenos resultados. Estén tranquilos.



Momento de color: violeta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Partir desde el amor propio para sobrellevar los problemas es bueno. Recuperan la confianza que habían perdido con respecto a cuestiones



personales. Recobran su autoestima y perdonan sus propios errores. Un sugestivo llamado los hará pensar.



Momento de color amarillo suave.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Estar equilibrados cuando debemos luchar por lo que queremos. Las capacidades intuitivas a flor de piel. No especulen con escusas para no concurrir a encuentros, sólo digan la verdad. Un estado anímico positivo para hacer un planteo en su lugar de trabajo.



Momento de color: blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hagan lo que puedan en esta jornada atareada. Fértil diálogo con personas de sus lugares de trabajo con acuerdos y proyectos en común. Una especial dedicación alguien les hará y se sentirán conmovidos. Llega noticia que no deberían pasar por alto. Nueva actividad.



Momento de color: añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas permitan que las cosas sucedan en el momento debido. Se sentirán obligados a aceptar una propuesta que les hacen en el plano laboral. Consideren que muchas veces una puerta abre a la otra. Un nuevo amor puede llegar a su vida de los que estén solos.



Momento de color: turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Un estado anímico que debería ser concientizado para mejorarlo. Reconocer que a veces no nos damos cuenta de cómo estamos es empezar a ocuparse. Traten de serenar los nervios y la ansiedad. Hay cosas que a veces llevan más del tiempo estimado para que sucedan.



Momento de color: magenta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Valoren las pequeñas cosas de la vida y hagan sus días más felices, sin sentimientos trágicos. Superan inconvenientes en el plano laboral. Hay una inquietud que los mantiene en ascuas. Planteen lo que les pasa, serán comprendidos. Una llamada de alguien que los aprecia los alegrará.



Momento de color: rosa.