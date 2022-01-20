Servicios

Avisos Fúnebres: fallecieron este miércoles 19 de enero en San Juan

Avisos Fúnebres: fallecieron este miércoles 19 de enero en San Juan
jueves, 20 de enero de 2022 00:00
jueves, 20 de enero de 2022 00:00

PATRICIA LILIANA ECHEGARAY VDA. DE ORTIZ

EDUARDO FABIÁN RUIZ

ARGENTINO IPÓLITO SOSA

ANTONIA DEIFILIA PRIVIDERA VDA. DE GRECO

ROSA DEL CARMEN MONTILLA

IRMA ISABEL CASTILLO VDA. DE MERINO

JUAN CARLOS MONLA

CONSOLACIÓN MARTÍN VDA. DE PÉREZ

ELVA LILIA CABALLERO VDA. DE MONTAÑA

JUAN FERNÁNDEZ

NOEL FERNÁNDEZ 

MARIO HORACIO CARVAJAL

RICARDO ISABEL IBAÑEZ

ISABEL ERNESTINA VERÓN

MARCELO WASHINGTON MIRANDA

YOLANDA CAROLA ARIAS

EMELIA ESTELA RODRÍGUEZ 

 

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias