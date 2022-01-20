Avisos Fúnebres: fallecieron este miércoles 19 de enero en San Juan

jueves, 20 de enero de 2022 00:00
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PATRICIA LILIANA ECHEGARAY VDA. DE ORTIZ
EDUARDO FABIÁN RUIZ
ARGENTINO IPÓLITO SOSA
ANTONIA DEIFILIA PRIVIDERA VDA. DE GRECO
ROSA DEL CARMEN MONTILLA
IRMA ISABEL CASTILLO VDA. DE MERINO
JUAN CARLOS MONLA
CONSOLACIÓN MARTÍN VDA. DE PÉREZ
ELVA LILIA CABALLERO VDA. DE MONTAÑA
JUAN FERNÁNDEZ
NOEL FERNÁNDEZ
MARIO HORACIO CARVAJAL
RICARDO ISABEL IBAÑEZ
ISABEL ERNESTINA VERÓN
MARCELO WASHINGTON MIRANDA
YOLANDA CAROLA ARIAS
EMELIA ESTELA RODRÍGUEZ