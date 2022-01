Consultá el horóscopo de este domingo 2 de enero

domingo, 2 de enero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



La sensación de desasosiego por cuestiones no resueltas en el plano emocional los hará tener una jornada de sentimentalismo. Traten de resolver sus cosas perdonándose a ustedes mismo también. Saber que hacemos lo que podemos, asumirlo es alivianarnos.



Momento de color: agua.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Gobierna en ustedes la verdadera decisión de hacer lo posible y lo imposible para resolver favorablemente sus relaciones de pareja. No duden que lograrán sus objetivos. Luchar por amor, siempre que sea un amor que beneficia y otorga salud en todos los sentidos. No se maltraten.



Momento de color: rojizo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Implacable decisión de continuar con un proyecto laboral que en este día pueden dedicarse a elaborarlo. Creatividad y lucidez a flor de piel. Llamados que les importan mucho. Tener valor en la vida, tener coraje, tener osadía, tener decisión, aunque luego nos equivoquemos.



Momento de color: violeta fuerte.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Retoman un vínculo que en otro momento no lo hubieran hecho. Las cosas del corazón están tomando un giro importante hacia su bienestar. Alguien los comprende y los ampara. Es muy importante saber lo que se quiere y si eso que se quiere es positivo para cada uno.



Momento de color: mostaza.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



No desistan de un buen diálogo familiar, aprendan a manejarse con las cosas que son inevitables y que de aceptarlas todo estaría mejor en ese plano. Los demás esperan de ustedes lo que saben que ustedes son. Buenas personas. No hay imposibilidad para ser condescendientes.



Momento de color: púrpura.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Una imagen más que positiva tendrán de alguien que en este día pueden conocer. Las cosas en la vida se van encaminando aunque no nos demos cuenta, el punto es estar predispuestos a la esperanza y a la concreción. Pensamientos positivos para que así sea. Creer en la vida.



Momento de color: durazno.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No deberían trasladar sus dudas e inseguridades en otro. La proyección es un arma de doble filo que llegado el momento no sirve más. Sepamos que descubrirnos a nosotros mismos es empezar a querernos. Saberse, aceptarse, cambiar, definirse. Ser responsables del crecimiento propio.



Momento de color: lavanda.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Lo importante del día sería poder reclamar por sus cosas. No sentir vergüenza ajena y darse el lugar los aliviaría en la carga. Su bienestar espiritual debería darles la paz a pesar de todo. Creer en lo que sentimos, ser genuinos y concientes de nuestros valores internos es vital.



Momento de color: uva.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una importante conversación con alguien del pasado afectivo les permitirá cerrar una etapa de sus vidas que les costaba dar por concluida. A veces hay un disparador que por pequeño que sea logra que crezcamos. Sentir la renovación interna que logramos en este día importante.



Momento de color: celeste.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No deberían sugestionarse por cosas que escuchen en este día confuso. Traten de por el contrario prestar atención su voz interior. Logran encontrar el sentido y la vuelta necesarios a los proyectos laborales que tienen en mente. No vacilen en creer que pueden lograr sus propósitos.



Momento de color: azafrán.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Podrían sentir cierta nostalgia por alguien que ya no está a su lado. Compensarían en esta jornada tratar de esparcir sus mentes haciendo algo que les guste. Llamado que les levanta el ánimo. Saber poner punto final a vínculos que no proporcionan nada positivo.



Momento de color: rojo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Jornada de pensamientos profundos y ganas de incursionar en el interior de sus almas. Para Piscis es una necesidad natural. Lo que deberían es poner mayor interés y dedicar parte de su rutina diaria al espíritu. Día para salidas también, busquen distracción por lo menos, caminatas.



Momento de color: verde bosque.