Consultá el horóscopo de este jueves 13 de enero

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un momento dedicado al diálogo con sus parejas hará les bien a los dos. No se apresuren a tomar una determinación apresurada con respecto al manejo de su dinero. Por ahora no innovar ni tomar grandes decisiones materiales. Saber esperar.

Momento de color: verde palta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibilidad de relacionarse con alguien importante. Es una buena jornada para golpear puertas. No se desanimen si no reciben la llamada que esperan, darle tiempo a las cosas, todo tiene su propio ritmo. Los invitan a una salida interesante. Sorpresa.

Momento de color: durazno.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La expectativa con respecto a ciertos movimientos de sus dineros podría cubrirse ampliamente. Es una fecha ideal para firmas o arreglos de todo tipo. Concreción. Saber aprovechar los buenos momentos y agradecerlos.

Momento de color: marrón dorado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Interpretación errónea con respecto a una conversación que mantendrían con alguien en sus trabajos. Antes de decidir o precipitarse, cerciórense. Una cita más que interesante los hará sentirse halagados. Mostrar nuestros encantos interiores siempre es bueno.

Momento de color: esmeralda.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una llamada o mensaje los colocará emocionalmente como hace un tiempo atrás. Prefieran mantener su estado anímico logrado con mucho sacrificio antes que perderlo en segundos. Día para preservarse y saber ponerse en primer lugar sin egoísmo.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se anticipan a un hecho en su lugar de trabajo antes de que ocurra. Hay cosas que se ven venir y que a veces no sabemos cómo detenerlas. Hoy solucionan y se ponen delante dejando atrás conflictos. Concreten esa cita, Conocer gente para saber elegir lo que buscamos.

Momento de color: menta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tranquilidad que llega de la mano de las personas con quienes comparten sus vidas. Las cosas llegan a un punto que lo llevarán a tomar una decisión. Serenidad y alegría. El trabajo impecable. Buscar las cosas que nos hagan ser felices.

Momento de color: oro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Lo importante de la jornada será tratar de resolver un conflicto suscitado por terceros. A veces la gente no sabe que puede complicar las cosas en lugar de arreglarlas pero a veces sí lo sabe. De todas maneras saber perdonar y soltar. La toxicidad emocional es resentirse.

Momento de color: cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No se adelanten a decir ciertas cosas en su lugar de trabajo que podrían ser malinterpretadas. Esperen el momento justo. Ustedes saben que la persona de su interés los está esperando. No sería lo indicado seguir negando lo que sienten.

Momento de color: púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo importante de la jornada estará centrado en su lugar de trabajo. Surgen imprevistos que deberán solucionar antes de finalizar la fecha. Se espera de ustedes ciertas respuestas en el plano afectivo, día para hacerle frente a las cosas que les pasan. Paz interior.

Momento de color: blanco perlado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No desaprovechen propuestas laborales que les acerca alguien del entorno familiar. No sientan que se atan cuando el amor les golpea las puertas del corazón, todo lo contrario. El amor libera, el amor es la Verdad, el motor del todo mismo.

Momento de color: rojizo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La situación en sus trabajos estaría cargada de tensiones que no afectan a ustedes especialmente. No pongan sus emociones en juego por cosas que no lo valen. Tener el tacto suficiente para ejercer la distancia y la preservación propia.

Momento de color: granate.