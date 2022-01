Consultá el horóscopo de este lunes 10 de enero de 2022

lunes, 10 de enero de 2022 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se conectan con personas que les ayudarán a esclarecer un problema laboral. Las complicaciones en el plano afectivo vuelven, traten de ser un poco más pacientes. Tener como prioridad mantener la paz y la armonía para nosotros y para quienes comparten nuestra vida.



Momento de color: verde claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se adelanta una cuestión de papeles que deberán resolver. Las cosas que esperan recibir en el área afectiva las deberían pedir o tratar de demostrar sus necesidades. A veces no dejamos que el otro sepa lo que necesitamos, a veces no dejamos que el otro entre.



Momento de color: granate.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Debería tratar de actualizarse en el área de sus actividades. Aproveche su regencia mercuriana que le da una capacidad especial para cultivar su intelecto. Se encuentra con alguien del pasado.



Tener en cuenta: el punto es no quedarse en el tiempo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Una inquietante situación se planteará en el trabajo, traten de dilucidar solos y ver la solución. Tienen ustedes la capacidad de intuir, aprovéchenla. No posterguen por miedo al encuentro esa cita amorosa. Realmente el amor es una prueba.



Momento de color: ámbar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Pareciera tener resuelta una situación difícil que se presenta en el trabajo desde hace tiempo. No se involucren con personas que tienen un compromiso afectivo, sepan mirar bien. A veces buscamos complicaciones para esquivar tomar compromisos reales y posibles.



Momento de color: negro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Especial dedicación tendrán frente a situación que surge en el trabajo la cual podrían aprovechar para demostrar sus talentos. El amor estaría algo lejano, traten de acercarse. No dejar que los afectos se pierdan. Valoración.



Momento de color: verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La ansiedad con respecto a lo que sienten por esa persona de interés deberían transformarla en palabras. No pierdan la posibilidad de trabajar por temor a una respuesta negativa. La fuerza debe aparecer aunque no queramos, la vida es un constante desafío.



Momento de color: cobre.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El volumen de mando que tienen en forma natural les ayudará a poner fin a ciertas cuestiones difíciles de manejar en el trabajo. Los momentos de felicidad reaparecen en las parejas. Las capacidades debemos asumirlas y usarlas en pos del bien.



Momento de color: plateado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La búsqueda de personas con sus características les dará la oportunidad de conseguir el trabajo que esperan. No dilaten reunirse con esas personas que tanto desean. Plenitud. Saber que siempre las posibilidades llegan.



Momento de color: sol.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La seguridad del éxito de algunos temas que competen a sus trabajos la tendrán durante la jornada. Se precipitan situaciones poco agradables en el plano afectivo, traten de evitarlas dialogando. Evitar los problemas tantas veces como podamos.



Momento de color: amarillo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Dificultad que se soluciona a lo largo de la jornada en el plano laboral. Sus expectativas en el plano económico se verán satisfechas a lo largo del tiempo. Aprendan a controlar su ansiedad. Saber que las cosas siempre tienen la posibilidad de solucionarse.



Momento de color. frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



La posibilidad de solucionar una cuestión de papeles está al alcance. Los motivos de una cita que se cancela no serán suficientes, sepan distinguir la verdad en las cosas que les dicen los demás. Tener presente que no somos iguales ni en la forma de pensar ni en la forma de sentir.



Momento de color: verde agua.