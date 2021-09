Consulta el horóscopo de este jueves 9 de septiembre de 2021

jueves, 9 de septiembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Particular día en el que tendrán situaciones que definir en el plano financiero. Sepan organizarse adecuadamente y proceder con claridad. En algún momento de la jornada deberían poder realizar ejercicios al menos físicos.



Momento: de color canela.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos una actitud que los caracteriza es la terquedad, trabajen eso simplemente abriéndose más a las opiniones de los otros y a no proceder tanto desde lo subjetivo. El amor con cierto grado de tensión, busquen conciliar.



Momento: de color cúrcuma.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



El trabajo grupal es positivo, hoy traten de escuchar a los demás y busquen las coincidencias para poder hacer las tareas con mayor tranquilidad emocional. El amor arribando a conclusiones que quizás se resistían a enfrentar.



Momento: de color lavanda.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos una jornada apta para firmas o acuerdos esperados. Llegan a avanzar en cuestiones esperadas en el plano financiero. No dejen de organizar mejor sus papeles y trámites. Reciben respuestas interesantes.



Momento: de color fucsia.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sin confrontaciones lograrán tener una jornada muy tranquila y correcta. Visualicen sus intenciones en el plano afectivo y busquen plantearlas. Reciben de manera positiva y atinada sus propuestas. Fulgor emocional.



Momento: de color magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos buena jornada para realizar sus trámites atrasados o concurrir a reuniones que competen a ellos. Papeles, temas judiciales con buena aspectación. El amor con cierta sensación de compás de espera. Intervalo.



Momento: de color violáceo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buenos acuerdos o reuniones con resultados superiores a los esperados. Procuren en esta jornada hablar sobre sus necesidades o requerimientos en el área de las actividades. Buen momento para evaluar las relaciones afectivas. Planteos.



Momento: de color blanco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Las expectativas respecto a entrevistas laborales, o conversaciones en sus lugares de trabajo, son buenas. No desesperen ante problemas que afectan su salud, no pongan condimentos emocionales en asuntos que ni siquiera son serios.



Momento: de color plateado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es una buena jornada para poder re pensar o re evaluar sus situaciones laborales. Surgen internamente ansias por tomar otros rumbos o emprendimientos, analicen y planifiquen. Mucha lucidez. Amor en ascenso con posibilidades.



Momento: de color rojizo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los nervios podrían jugarle una mala jugada dado que afectarían sus ánimos equilibrados. Observen objetivamente sus problemas y procuren minimizar. El amor con formalidad y templanza, avanza de manera optimista y anhelante.



Momento: de color vino.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos las cosas muchas veces se solucionan sin nuestra propia intervención. No desesperen y sepan aguardar. El corazón sintiendo que no es correspondido. Conversen con sus personas amadas busquen encontrar respuestas.



Momento: de color púrpura.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día con mucho magnetismo que servirá para lograr sus aspiraciones en el plano afectivo. Piscianos con ese encanto natural hoy podrían sentir sus ventajas en el área de las actividades. Recompensan sus talentos y esfuerzos. Satisfacción.



Momento: de color fucsia.