Consulta el horóscopo de este lunes 6 de septiembre de 2021

lunes, 6 de septiembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Posibles desencuentros con personas del trabajo, estén atentos y busquen solucionar. Las actividades serán de todos modos con avance y reconocimiento. Amor con cierto altibajo, no siempre estamos igual, eso no quita el amor.



Momento: naranja.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Jornada con algo de desorden en el plano afectivo. Creerán que las cosas no están bien y procederán en base a esa sensación. Dialoguen, sintonicen al otro. Las actividades con avances y buenos resultados de sus tareas. Tranquilicen.



Momento: verde manzana.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Limpieza de ideas y nuevo punto de partida al poder cambiar las ideas respecto al día a día y cómo procedemos. Es interesante poder determinar si vivimos bien o no. Las vivencias debieran no afectarnos tanto. Soluciones.



Momento: de color perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con ánimos positivos para entrevistas, reuniones o arreglos. Logran sacarse de sus espaldas ciertos compromisos que tenían de tiempo atrás. Alivio. El amor caminando juntos hacia mejores diálogos y sentimientos.



Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos día bastante importante en el que recibirán noticias de distinta índole y lo importante es que serán positivas. Logran terminar algunos asuntos en el plano de las actividades pudiendo destrabar proyectos a futuro. Crecimiento.



Momento: de color oro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos con iluminación intelectual tan marcada que podrán encontrar las soluciones a problemas que tienen. La unión en el trabajo es importante para poder también vivir en paz. Invitación social que les daría alegría y distensión.



Momento: de color verde musgo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos avanzando en el plano emocional concientizando sobre cuánto mejor es no hacerse tanto problema por cada cosa. Llegan propuestas o sugerencias en el plano de las actividades que les servirán para avanzar con mayor seguridad.



Momento: de color zafiro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos muy atentos hoy al movimiento de los papeles o de noticias en el plano judicial que podrían estar llegando antes de lo esperado. Buena predisposición en el plano afectivo con intereses en común y ánimos de proyectarse.



Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Logran estabilizarse de asuntos emocionales que no les hicieron bien y que en su momento no pudieron encontrarle el hilo a la situación. Analizar las cosas que nos pasan desde la calma y la mayor objetividad, nos hace evolucionar.



Momento: de color violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con algo de mal humor dados algunos inconvenientes en el plano laboral. Llegan buenas noticias sobre papeles que darían alivios esperados. El amor con sensación de soledad, pero sanamente. Es importante estar con uno mismo.



Momento: de color verde bosque.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos hoy con el propósito de ser reconocidos en sus tareas. Buscan ser reconocidos y más considerados. La seguridad sobre uno mismo es importante a la hora de ejercer los conocimientos. Busquen distraerse, no desistan.



Momento: de color rojizo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No exagerar las sensaciones respecto a los problemas es una de las claves para este día comienzo de semana. Irritarse no hace falta, buscar las soluciones, sí hace falta. Piscianos usen sus dotes intuitivos y verán la respuesta exacta.



Momento: de color gris perla.