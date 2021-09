Consulta el horóscopo de este viernes 3 de septiembre de 2021

viernes, 3 de septiembre de 2021 00:03

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Competencia que se sentirá y podría afectar las emociones. Arianos focalícense en sus talentos y no alteren sus ánimos por lo que emitan los demás. Amor comenzando nueva etapa, con ilusiones y necesidades compartidas que los unirán más.



Momento: de color turquesa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El silencio no siempre es la mejor opción. Consideren pronunciarse frente a esas injusticias que perciben en el área de las actividades. Hay situaciones que hoy podrían disgustarles, mantengan una mirada objetiva y ocúpense en las soluciones.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Intuición y dinamismo aplicados en el área laboral. Surgen posibilidades nuevas a partir de entrevistas o conversaciones importantes. Geminianos, analicen las respuestas de las personas con quienes quisieran tener un vínculo afectivo.



Momento: de color púrpura.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Posibilidades en el plano afectivo con personas del entorno laboral. Busquen conectarse con la sinceridad de lo que sienten y procedan de acuerdo a eso. Día intenso con mucho pensar y elaborar.



Momento: de color lila.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos día sensible. Es bueno para ustedes flaquear a veces, les da permiso para poder incluso equivocarse en algunas decisiones. Probarse es parte de las lecciones propias que tenemos que vivir. Llega ayuda por parte de amigos que los alegrarán.



Momento: de color amarillo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos están a tiempo de realizar algunas gestiones atrasadas que los beneficiarán. Movimientos necesarios para poder tener más equilibrio en las finanzas. El amor en un día algo distante. Tómense sus tiempos de manera libre y responsable.



Momento: de color oliva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos respuestas que llegan y serán las esperadas. Atiendan sus asuntos con entusiasmo y sin demasiada carga emocional. Hoy es un día en el que el intelecto y la razón tendrán su preponderancia. En el amor descubren que las cosas son distintas.



Momento: de color añil.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con buena jornada. Retienen cosas que les interesa y que daban por perdidas. Añoranzas y remembranzas en el plano afectivo que los lleva a considerar ceder y comprender algunas situaciones que no son de su agrado.



Momento: de color granate.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos día algo complicado con asuntos inconclusos que despertarán sus preocupaciones. Es real que hay mejoría financiera en ustedes, procuren no despilfarrar comprando cosas de las que pueden prescindir. Espiritualizarse más.



Momento: de color grisáceo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Imprevistos que podrían cambiar la realidad laboral y que en algún punto los podría alterar. No vacilen en buscar el diálogo y exponer sus consideraciones. Comprensión y amor por parte de sus parejas, incluidas las que recién comienzan.



Momento: de color azul.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos un día festivo porque pueden explayarse sin condicionamientos en el área de las actividades. Demuestran sus talentos logrando posicionarse y afirmarse en el área laboral. Día con brillos y mucho entusiasmo.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos viernes de esfuerzo en el plano laboral, tengan paciencia y apliquen su enorme espiritualidad. Habría novedades en cuanto a papeles o trámites importantes. El corazón ajustando sentimientos, procuren soltar y decir.







Momento: de color fucsia.