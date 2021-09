Consulta el horóscopo de este miércoles 29 de septiembre de 2021

miércoles, 29 de septiembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Miércoles interesante bastante inusual con respuestas que llegan y prometen. Las finanzas de los arianos con algo de movimiento, pagos y alivio. El corazón con buena actitud, comprensión y afianzamiento que fortalece el vínculo.



Momento: de color lila.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Valoran la compañía de la familia entendiendo que los ayuda en este día de resultados, informes o respuestas esperadas. Los acontecimientos en el plano laboral se desarrollarán con ímpetu y confianza en uno mismo, tarea importante para el éxito.



Momento: de color anaranjado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos a ponerse en ruta que el día viene con alunas complicaciones en trámites atrasados. Procuren bajar los nervios y pensar en mejores cosas. No buscar dificultades es una de las lecciones que todos debemos aprender.



Momento: de color verde musgo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos las remembranzas del pasado no siempre son favorables. En los hogares procuren dialogar o tratar de conectarse con el otro desde su mejor parte. No teman y aporten lo mejor de ustedes. Aceptemos la vida en sus propuestas, todo tiene sentido.



Momento: blanco puro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Si ven que no hay modo alguno de conciliar, traten de permitirle al tiempo que ofrezca mejores posibilidades. Las parejas tienen momentos de distanciamiento o desencuentro, ir desde el amor y el respeto es la mejor opción, consideren el momento que vivimos.



Momento: de color rosa viejo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos atención en este día en el que deberán atender asuntos de papeles. Las firmas virtuales con algo de precaución lean y vuelvan a leer o conversen bien. El amor trae novedosas actitudes que los harán felices. Día favorable en la familia.



Momento: de color plateado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos siempre con la cordialidad a flor de piel, hoy ayudan a resolver situaciones en el plano laboral que los hará sentirse bien. El tema financiero con demoras o cuentas que llegan al límite. Cuidado, no gasten de más. Amor con mucha dulzura.



Momento: de color azul eléctrico.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos hoy demuestran su talento y capacidad. Tanto los que trabajan a distancia como los que deben ir. Todo se va ordenando, tranquilos. El amor con cierta nostalgia, a seguir tratando de corregir los celos que siempre son innecesarios.



Momento: de color cian.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sería el momento justo para planteos, reclamos, conversaciones importantes. Los arqueritos apuntan muy bien desde el corazón que será correspondido. Traten de proponerse proyectos.



Momento: de color amarillo oro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren no alterar los ánimos en esta jornada con mucha ocupación y con trámites a realizar de la manera que hoy se puede. Los corazones con mejor predisposición y optimismo asumiendo alternativas de mejoría y mayor acercamiento.



Momento: de color índigo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos bien aspectados en el plano de las actividades con mucha lucidez y poder de decisiones. Las situaciones en el plano afectivo están con algo de irritabilidad, traten de no contrariarse con las personas que quieren. Respiren profundo.



Momento: de color castaño.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con mucho coraje enfrentarán en este día situaciones algo molestas. Temple y virtud que les dará el éxito. El corazón de estos seductores nativos, con mucha atracción y necesidad por parte de quienes los quieren. Distraigan sus mentes.



Momento: de color salmón.