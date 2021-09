Consulta el horóscopo de este miércoles 15 de septiembre de 2021

miércoles, 15 de septiembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Depende de las ganas que pongan hoy arianos para lograr que se haga realidad lo que habían dado por perdido. La vida a veces de la nada genera un cambio en las cosas. No pierdan el tiempo y pongan toda su energía. Valoración.



Momento: de color dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tauro con una jornada de avances en el área de las actividades. Podrían conseguir posicionarse mejor y mejorar los ingresos. No teman en ir al médico, es peor pensar cosas que uno supone. Adelante. El amor con buena sensación.

Momento: de color amarillo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos buena jornada en la que verán que los papeles se mueven y hay posibilidades de ver avances en cuestiones importantes. La sensación en el área del trabajo es algo áspera. Revisen sus actitudes o el humor. Concordia.



Momento: de color morado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos y un día bastante pleno sobre todo en el plano afectivo. Verán crecimiento y soluciones en situaciones que competen a problemas de familiares. El punto es no desesperar y poner lo mejor de uno para ayudar a mejorar.



Momento: de color perla.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las complicaciones que pueden ocurrir en el plano de las actividades. Saber que siempre es posible que surjan inconvenientes porque es parte de la vida, siendo ésta en permanente movimiento y modificación. Busquen la calma.



Momento: de color rojizo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos con compromisos y reuniones que serían en algunos casos claves para diagramar el futuro en las actividades. Es importante que no pierdan las oportunidades por más que de primera vista no parezcan las esperadas. Adelante.



Momento: de color maíz.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten de esquivar poner tanto condimento emocional en el área del trabajo. Hay cosas que son simplemente contratiempos y no desventuras. El corazón con mucha contención que deberían aprovechar eternos románticos.



Momento: de color verde mar.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos en un día en el que las cosas podrían no salir como esperaban. Busquen equilibrar las emociones y traten de igual apreciar la jornada teniendo pensamientos positivos y optimistas. Debieran también apoyarse en sus amores.



Momento: de color caoba.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos en un día en el que tendrían la focalización central en las finanzas. Reuniones que serán de gran importancia para ustedes. El corazón con algo de distancia o desencuentro. Buscar poder decir lo que les pasa.



Momento: de color verde oscuro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas hoy deberían ver las opciones con las que cuentan en el plano financiero y evaluar cómo administrarlas. Esquiven compras grandes. El amor con algunos cuestionamientos. Tiendan a poder escuchar y responder.



Momento: de color gris claro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Vacación mental para los acuarianos al ver sus logros en el plano de las actividades. Sin ayuda y con su esfuerzo, ven y sienten satisfacción. El amor de los aguateros algo escurridizo y resbaloso. Sinceren su sentir y suelten y den vuelta de página.



Momento: de color púrpura.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Las buenas nuevas para los piscianos vienen de la mano de las actividades. Podrán ver que evolucionan positivamente y son valorados. El corazón de los piscianos con contemplación y ansias, traten de no dramatizar y tratar de estar bien.





Momento: de color rosa.