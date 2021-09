Consulta el horóscopo de este miércoles 1 de septiembre de 2021

miércoles, 1 de septiembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos en un día de mitad de semana pleno. Los augurios de felicidad estarían orientados por el lado familiar. Noticias que regocijan. Pongan en suspenso algunas actividades financieras que calculaban poder realizar.



Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Entrevistas laborales con muy buen rendimiento, lo mismo los exámenes o pruebas. Se liberan de situaciones que los angustian, aún éstas estando presentes. Los logros internos hay que celebrarlos. Conéctense con su yo interior.



Momento: de color lila.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Con mucho entusiasmo geminianos, en el plano de las actividades. Logran concretar compras o consolidar sociedades. Procuren acercarse llamando a personas con las que tomó distancia de manera innecesaria, siempre es mejor estar en paz con los demás.



Momento: de color celeste.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos si no están seguros no den el paso adelante. Siempre hay tiempo para pensar, la idea de que todo tiene su punto inflexible, no es cierto. Por lo menos, siempre tratar de buscar la solución. Amor con mucho entusiasmo y alegría.



Momento: de color manzana.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día para realizar trámites o gestiones importantes. Jornada con sensación de cansancio o inestabilidad. Procuren tomarse sus tiempos y momentos, para poder relajar o hacer algo que les guste. Nada es más importante que la salud.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Procuren esquivar que las presiones los atosiguen o los lleven a no saber qué hacer. Saber separar lo que queremos, lo que podemos y lo que decidimos hacer es lo importante. Busquen respiro y literalmente.



Momento: de color mandarina.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Confiar en sus capacidades laborales e intelectuales es básico para poder buscar su lugar en la vida. Si no creemos en nosotros mismos, no será fácil lograr el éxito. Equivocarse enseña.



Momento: de color de color blanco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las deudas podrán pagarse en algún momento. Procuren que la desesperación por lo material no se lleve sus nervios. Hay momentos de la vida en que debemos demostrarnos a nosotros mismos nuestras capacidades personales. Paz.



Momento: de color violeta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hay días que tenemos sensación de hastío o hartazgo. Quizás sea éste uno de esos días. No está mal quejarse o pretender. Pero es mejor conectarse con las dotes propias y con la posibilidad también de tomarse un día al gusto propio.



Momento: de color



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La autocrítica es importante. Pero no debiera condicionarnos al punto de paralizarnos. La sobre exigencia es un asunto propio, quizás las exigencias de los demás, no son tan agudas a cómo las recibimos. Amor en concordancia. Dialoguen.



Momento: de color azul.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Consideraciones distintas a las esperadas en el área de las actividades. Revisen y procuren no dejar de insistir en sus aspiraciones. La confianza en uno mismo es vital. Traten de no dejar de lado a sus parejas. Que la vida no pase sólo por el trabajo.



Momento: de color magenta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos día tranquilo, con tiempo incluso de poder distraerse con algo que les guste. Las finanzas con algo de mejoría, procuren no gastar en cosas innecesarias. Las elecciones en el plano afectivo son importantes. Busquen lo que necesiten.



Momento: de color coral.