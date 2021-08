Consulta el horóscopo de este lunes 9 de agosto de 2021

lunes, 9 de agosto de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Desestimen hacerse problema o crearse problemas por causas inexistentes o de muy poca importancia. Día de mucha ocupación que requerirá la atención completa. Distiendan hacia la tarde, caminen, miren la naturaleza, sientan la vida.



Momento: de color castaño.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Deberían hoy prestar mucha atención a las firmas que realicen o deban realizar. Situaciones con el dinero que van a ir mejorando. No dilaten conversaciones de importancia en el plano laboral. Corazones taurinos con mucho entusiasmo. Armonía.



Momento: de color ámbar.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Recuperación emocional para este comienzo de semana que les implicará bastante actividad. El clima en el área del trabajo con ciertas tensiones o roces. No interpreten que todo es contra ustedes, háganse cargo sólo de sus cuestiones.





Momento: de color lima.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Interrogantes que les vienen por oleadas acerca de cuestiones poco claras en el área de las actividades. No permitan que las preocupaciones salpiquen sus ánimos tranquilos. Permitan al tiempo que las cosas se vayan acomodando, liberen energía.



Momento: de color azul.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos no busquen mayor intensidad en los problemas que los que realmente tienen. Profundicen su control sobre las emociones y las reacciones. Hay cambios positivos en el ámbito de los afectos, pueden lograr decir lo que más profundamente tienen.





Momento: de color dorado.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Lunes de entrevistas, exámenes y reuniones con buen semblante y energía. Sostengan sus elementos claros en todo momento sobre todo para poder notar las imperfecciones o dudas en posibles propuestas laborales. Amor pleno y con alegría.



Momento: de color verde puro.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No es momento para ceder ante los miedos. Focalícense en lo que tienen que resolver. Se premia un trabajo que les dará mucha alegría. Librianos, a trabajar la autoestima y la seguridad, no implica perder la sensibilidad. Despertar nuevo.



Momento: de color dorado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Suponer que las cosas son fáciles, es disparatado. Pero ponerles respuestas fáciles e inteligentes es la clave. Reconocer cuando las situaciones que queremos que se nos den se transforman en caprichos, ayudará a poder vencer muchos obstáculos.



Momento: de color cobre.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ser criterioso aporta elementos importantes para lograr las soluciones de las cosas. La autocrítica y la aceptación son virtudes valiosas ante la adversidad. Día para reconciliaciones y reencuentros. Vacíen de sus espíritus los rencores, adelante.



Momento: de color amatista.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Destinen sus energías para mejorar en general la predisposición ante las cosas en lugar de arrancar desde el mal humor o la duda o la discordia. Necesitamos poder encausar nuestras vidas sin lastimarnos ni lastimar. Amor abriendo puertas. Novedad bella.



Momento: de color fucsia.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos día de mucho trabajo. La jornada se despliega con novedades o acontecimientos nuevos que les darían un giro a situaciones esperadas. Cambios y renovación, situaciones agradables para los aguateros. Originalidad.



Momento: pistacho.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Buen momento para tomar decisiones económicas sobre compras o invertir el dinero que tengan para poder ir haciendo sus futuros. Piscianos emocionante jornada para el amor, hay llamados esperados y soluciones espontáneas. Tranquilidad.



Momento: de color azul eléctrico.