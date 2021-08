Consulta el horóscopo de este 19 de agosto de 2021

jueves, 19 de agosto de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Movimientos en asuntos de papeles, novedades y avances. Sepan escuchar los comentarios pertinentes en el ámbito laboral y busquen poder dilucidar lo que les es útil para ustedes. Buena sintonía con personas nievas en sus vidas.



Momento: de color lila.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



No siempre podemos estar completamente felices. La concepción de la felicidad es amplia, pero podemos decir que aún con todo lo que nos pase, siempre hay algo que nos pone contentos. Pongan color en sus miradas. Que no los gobierne la pena.



Momento: de color azulino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos en búsqueda de satisfacer sus deseos financieros, se aproximan posibilidades y ofertas laborales interesantes. Procuren escuchar a sus parejas, la suma de opiniones ayuda a poder ver más claramente las cosas.



Momento: de color verde manzana.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No teman soltarse y demostrar lo que sienten cancerianos. Preocuparse es poner de antemano energías que no saben que son tal cual piensan. A veces la otra persona espera que nosotros demos señales, anímense. Probarse es crecer, es ser auténtico en lo que se quiere.



Momento: de color naranja.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Argumentos válidos en sus proyectos. Defiendan y den sus razones acerca de algunos problemas salpicados en el área laboral. Sensación de distancia en el plano afectivo, renueven su frescura y expongan lo que sienten desde lo profundo. Limpieza.



Momento: de color verde mar.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos hay cierta demora para la llegada de ciertas soluciones, mientras tanto hagan su jornada con las energías puestas en las responsabilidades. Posibles invitaciones a diálogos esperados que los aliviarán.



Momento: de color vainilla.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos sepan separar las cosas y no cargarles a sus parejas las broncas que puedan traer de sus trabajos. Equilibren y pongan punto final a situaciones molestas. A veces deberían considerar ponerse en primer lugar. Quererse bien es querer bien.



Momento: de color arándano.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



No se embarquen en proyectos raros que vienen de la mano de personas no tan responsables. No se dejen convencer aún teniendo mucho afecto por quienes hagan esas propuestas. No batallen con sus parejas, reconecten lo que los unió.



Momento: de color coral.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hoy podrían terminar de definirse asuntos pendientes en el área de las actividades. Flexibilidad sana ante conflictos en la familia, charlen y comprendan buscando las causas de que generaron esos errores. Unión y franqueza que los hará sentirse cobijados.



Momento: de color rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



A veces pueden sentir un cansancio respecto al constante esfuerzo que se debe hacer para poder lograr los objetivos tanto económicos como afectivos. Recordar que a la vez sin voluntad y ganas, las cosas pierden sabor y orgullo al momento de conseguirlas.



Momento: de color vino.





ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



No caigan en tristezas o desazón, las cosas no se pueden dar por perdidas. La creatividad y el entusiasmo los sacará de esos problemas que hoy ustedes sienten devastadores. No aflojen, la luz del sol está siempre. Amor repleto y completo.





Momento: de color rojo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos con buenas noticias de personas del entorno familiar. Se regocijarán y sentirán una liviandad nueva que los hará felices. Día laboral con algunos asuntos a resolver, no dejen de poner las cosas en orden. Salud sobresaliente.



Momento: de color blanco níveo.