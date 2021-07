Consulta el horóscopo de este miércoles 7 de julio de 2021

miércoles, 7 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Salud mental y transformación en altibajo financiero que se vislumbra en la fecha por error de datos recibidos. Atiendan su parte sentimental, no se cierren, no se alejen de quienes necesitan. Las metas a veces se ven entorpecidas por obstáculos, no se desesperen.



Momento de color: anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Variedad e inteligencia demostrando que pueden resolver sus cuestiones sin ayuda en este caso. La alternativa que se dio en el plano afectivo no resulta demasiado válida, sincérense. Digan la verdad de lo que en realidad ya se sabe cuál es, pero falta el reconocimiento. Sinceridad.



Momento de color: transparente.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mirarán con otros ojos propuesta antigua que descartaran en algún momento. La lealtad ante todo frente a situación de prueba que toca los afectos. La veracidad de un hecho finalmente se comprueba. Aprender a decir lo que se debe a tiempo, es demostrar autenticidad.



Momento de color: lila.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No sería demasiado provechosa una situación que se anhelaba por cambio de encuadre en la misma. Hoy sus expectativas cambiaron. La dispersión en su punto máximo, atiendan a los suyos y relájense. La calidad del cariño pasa por darlo de manera genuina y para enriquecerse mutuamente.



Momento de color: púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Llamado en el trabajo de alguien muy importante que se interesa por ustedes, esmérense en mostrar sus capacidades sin temor. Perspectiva interesante por noticias de alguien que ni se imaginan. Sepan que la vida siempre nos sorprende, siempre hay algo que nos genera sabiduría.



Momento de color: plateado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Arbitrariedad que se manifiesta desde hace un tiempo frente a situación laboral mal encarada. Pronto cambia. No se desanimen ni empapen todo con el mismo color, sean más abiertos. Saber que todo cambia, todo se modifica, todo tiene movimiento. Poder esperar, poder creer.



Momento de color: berenjena.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Novedad que no terminará de sorprenderlos en el área del trabajo, hay un cambio importante en el manejo interno. No se involucren con persona que ustedes saben bien que tiene su vida hecha. El punto es aprender a evitarse problemas y a respetar la vida de los demás.



Momento de color: negro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Acepten sus nuevos contactos, son buenos y creíbles. No distraigan la atención de sus hogares, tendrán que resolver algunos inconvenientes. No atolondrarse con las cosas, entender que todo el tiempo las cosas ocurren y pueden ocurrir más de lo esperado o calculado.



Momento de color: aguamarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Decisión que deben tomar frente a situación compartida de la que depende alguien del entorno afectivo. La construcción de proyectos a veces apareja desdichas para algunos. Traten de ser lo más condescendiente posible. Pueden serlo con su capacidad comprensiva.



Momento de color: crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Tirantez en el plano de las actividades. Se postergarían conversaciones que no estarían bien aspectadas. Los momentos lindos debería aprovecharlos de todas maneras. Sepan dividir los sentimientos y poner en cada lugar lo que le corresponde a cada cosa.



Momento de color: melón.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Continúa la importancia de sus aportes a soluciones que se necesitan hoy. La espera de quien los necesitan podrá verse postergada por cuestión de tiempo. Traten de cumplir como puedan. Que la buena voluntad siempre esté expuesta, darle importancia a los demás es valorarnos a todos.



Momento de color: verde puro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



La llamada esperada llega en el momento apropiado. Los compromisos adquiridos serán bien calculados. No se apuren. Disfruten de lo ganado en el plano afectivo, descansen. Siempre aplicar la intuición, escuchar la voz interna, aprender a oírnos. Tolerar y tolerarnos.



Momento de color: fucsia.