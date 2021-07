Consulta el horóscopo de este martes 6 de julio de 2021

martes, 6 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las obligaciones hay que afrontarlas. Arianos traten de no postergar sus obligaciones, siempre es mejor resolver. Los nervios se alteran también por las cosas inconclusas que dejamos de hacer. Amor con buena sensación de compañía y comprensión.



Momento: de color melón.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las metas se alcanzan más rápidamente si nos focalizamos sin distraer las energías. Aprovechen en este día con dosis extra de energía para poder cerrar asuntos pendientes. Sean constructivos en los propósitos, y confíen en ustedes mismos.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sean precavidos en esta jornada de toma de decisiones, de firmas, de arreglos o conversaciones importantes. Refuercen sus conocimientos, asesórense y resuelvan satisfactoriamente. Los buenos momentos también se deciden, sonrían más.



Momento: de color café.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos traten de ampliar sus puntos de vista respecto a las personas con quienes comparten las tareas laborales. Día para la reconciliación y el olvido de sensaciones desagradables. Cuentan con sus familias para poder sentirse con mayor equilibrio emocional.



Momento: de color añil.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos las cargas emocionales pesan en sus hombros. Busquen saber por qué se sienten con tanto agobio y lograrán respirar con mayor tranquilidad. Saber que más de lo que imaginamos somos los responsables de nuestros ánimos.



Momento: de color violeta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos recuperan las fuerzas que sienten que pierden. A veces la sobre exigencia propia nos agota emocionalmente. Aprovechen hoy para poder hacer sólo lo que pueden, los tiempos están bien, de todos modos, todo puede esperar. Importa estar bien.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hay días en los que muestran su extrema sensibilidad. Hoy sería una jornada como para poder manejar mejor sus apreciaciones y evitar exagerar ante los problemas. Revisen las buenas cosas que les pasan, y en las personas que los quieren bien.



Momento: de color ananá.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día muy especial para los escorpianos. Pueden tener respuestas esperadas o resoluciones que los dejarán mirar mejor hacia adelante. En los afectos, no se agarren del pasado y valoren a quienes tienen a su lado. Pasado es tal dice la palabra.



Momento: de color blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Equilibren sus ánimos sagitarianos. No centralicen cada día de acuerdo a lo que les pasa afectivamente. Pongan distancia al dolor, piensen bien y procuren tomar decisiones que les otorguen de nuevo la sonrisa diaria. Piensen en cuántas cosa pierden por no poder ver.



Momento: de color púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas hoy estén atentas a las cuestiones familiares. Hay asuntos que resolver y así lo harán. La sensación de nervios que producen los pensamientos respecto a las finanzas es comprensible, pero no resuelven la situación. Tengan paciencia.



Momento: de color azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos procuren hoy manejarse con mayor paciencia. Su naturaleza es la ansiedad, pero las cosas tienen sus tiempos y su lógica. Hagan caso a sus médicos, mejoren el modo de alimentarse. La ansiedad lastima también el organismo. Tranquilicen.



Momento: de color celeste pálido.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos tal reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. Midan y analicen bien las propuestas que les hagan en el plano de las actividades. No sería un día con buena aspectación para decisiones definitivas en ningún plano. Pero tendrán lucidez para pensar bien.



Momento: de color granada.