Consulta el horóscopo de este viernes 30 de julio de 2021

viernes, 30 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de actividades variadas y con diligencias a tener que realizar. Podría haber planes diferentes en el área financiera, piensen bien las decisiones, utilicen más la racionalidad que el impulso natural de ustedes arianos.



Momento: de color oliva.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Jornada interesante en la que surgirán charlas positivas entre allegados. Podrían tener noticias sobre asuntos pendientes en el plano judicial. Busquen realizar los trámites atrasados y ordenar sus prioridades en el plano financiero.



Momento: de color marrón profundo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Algo de dispersión en el área de las actividades. El cansancio es acumulativo y puede hacernos malas jugadas. Focalicen sus actividades con más atención. Las dudas que sientan en el plano afectivo, traten de canalizarlas a través de un diálogo oportuno.



Momento: de color granate.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos cuidado con los excesos dietarios. Consumir cosas saludables nos fortalece en todos los campos de nuestro ser. Impulso para empezar a considerar encarar otros rumbos en el plano laboral. Creatividad y espontaneidad de ideas.



Momento: de color melón.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Viernes en el que podrían tener la sensación de. Aprovechen los momentos de este día atractivo. Las tareas desempeñadas en tiempo y espacio justos. Tranquilidad en las familias con buenas noticias y alivio de situaciones que los preocupan.



Momento: de color de color borgoña.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



El corazón latiendo sorpresivamente y de manera especial ante personas que sentirán que les generan atracción. Animarse a conocer a los demás es importante para los vínculos humanos. Finanzas con compromisos a cumplir o para negociar.



Momento: de color zafiro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos busquen organizar más sus tiempos. Podrían sentirse atolondrados y apurados. Llamados pendientes que deberían hacer los cuales traerían nuevas probabilidades en el plano laboral. Esquiven las respuestas desconsideradas en el amor.



Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No teman al ser observados. A veces la apariencia del escorpión es avasallante, pero hay días que flaquean y dudan de ustedes mismos. No es malo dejar de lado la omnipotencia o la sensación de siempre poder con todo. Relajarse y permitir el error.



Momento: de color cereza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos con un día de bastante movimiento en asuntos de papeles o de trámites importantes. Se aseguran hoy situaciones en el plano de las actividades que les darán alivio y alegría. Buscar es encontrar, aún no encontrando, siempre se puede seguir.



Momento: de color turquesa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Interesante jornada cabritas para conseguir cosas que están necesitando. Podrían abrirse nuevas puertas o recuperar otras que parecían cerradas. Los tiempos siempre llegan, es parte del aprendizaje lograr asumir esto.



Momento: de color celeste.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Mayores posibilidades de equilibrar sus finanzas, en este día con ciertas reuniones o conversaciones. Busquen hoy consolidarse más en el plano afectivo, se podría sentir que es momento de decidir qué hacer con sus vínculos. Conciencia y respeto.



Momento: de color plateado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Vacación mental piscianos con un día en el que las cosas podrían darse exactas y al gusto de ustedes. Intuición y seducción máxima en el plano afectivo y de relaciones. Economía con repunte y con posibilidad de ejecutar algunas compras.



Momento: de color dorado.