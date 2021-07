Consulta el horóscopo de este jueves 29 de julio de 2021

jueves, 29 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buena jornada en la que sentirán que los esfuerzos que hacen laboralmente son recompensados. Abrigan en ustedes sentimientos algo nostálgicos respecto a relaciones anteriores. Evalúen si sienten que están en deuda con alguien.



Momento: de color azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se preguntan en este día si sus cosas en general mejorarán. Hay algo que no podemos dejar de tener presente y es que siempre las cosas se acomodan en la vida. Siempre se sale. El amor encaminándose de mejor manera y perspectivas.



Momento: de color coral.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cálculos que quizás no cierren como se esperaban. Busquen otras alternativas en el campo financiero revisando gastos que por ahora se puedan evitar. Mucho por hacer en el plano afectivo, notarán que las cosas van mejorando.



Momento: de color celeste claro.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Que no dependa de otros la toma de decisiones que en este día ustedes deberán realizar. Crean en ustedes mismos y consigan conectarse con sus propios deseos y ambiciones. Amor con nuevas contextos y acuerdos que les darán paz.



Momento: de color amarillo.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos a lucir su potencia en este día con algunas contrariedades en el que podrían encontrarse con situaciones que no se darían de acuerdo a lo que esperaban. Amor buscando el camino con condimentos nuevos y con mucho entusiasmo.



Momento: de color blanco.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Revisen sus broncas guardadas y traten de sacarlas para siempre. No es bueno guardar rencor ni sentir resentimiento hacia nadie. La paz llega desde nuestras propias manos. Las finanzas con algún repunte con posibilidades de mayor estabilidad.



Momento: de color anaranjado.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Agilidad en las condiciones laborales, se concuerdan cosas nuevas con proyecciones que les dan alegría. Nuevas energías y revitalización dejando atrás preocupaciones pasadas. El amor con mejor manejo de las reacciones y posibilidades de conciliaciones.



Momento: de color vino.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos día especial para entrevistas, exámenes, proponer cosas o arreglar otras. Mucha iluminación con el intelecto impecable. Compromisos a cumplir que lo liberarán y sentirán que se sacan un peso de encima. Suposiciones en el plano afectivo innecesarias.



Momento: de color violeta.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Posibilidad de movimientos en el hogar que podrían ser mudanzas o arreglos. Buscan espacios nuevos y actividades nuevas para poder canalizar ideas y creatividad. Tramo nuevo en el área afectiva, acuerdan y concuerdan para mejorar las relaciones.



Momento: de color canela.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sensación de vuelo propio en el área de las actividades. Planean objetivos y buscan poder lograr proyectos propios. Diálogos interesantes con personas de su entorno afectivo, de donde también podrían surgir propósitos. Liberación.



Momento: de color café.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos día jupiteriano que los repleta de energía creativa y ansias por realizar sus deseos o proyectos en el área de las actividades. Posibles decisiones en el plano afectivo, revisarán lo que viven y lo que quieren vivir con sus parejas.



Momento: de color verde mar.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Si sienten que no tienen una buena vida, deberán trabajar emocionalmente sobre ello. Cuando uno está mal, es bueno anotar en una hoja cuántas cosas les gustan de la vida y apuntar a ellas. Siempre hay oportunidades. Ánimos.



Momento: de color magenta.