Consulta el horóscopo de este martes 27 de julio de 2021

martes, 27 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Qué hacer con los tiempos es una de las preguntas. Hay veces que nos dejamos fundir por la desilusión y es ese un error que sólo afecta a nosotros mismos. Busquen aire fresco, abran las ventanas, sientan el sol en sus ojos. Libertad.



Momento: de color rojo.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos a aprovechar el día que viene cargado de buenas vibras. Tendrán brillo especial y los talentos a flor de piel. Hay algunos contactos del pasado laboral que podrían darse con intenciones nuevas y buenas. Satisfacción.



Momento: de color vainilla.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Tomarse muy seriamente conversaciones que surgirán en el área laboral en la que podrían producirse cambios significativos. Aprovechen para plantear y buscar lograr reafirmar sus objetivos. El amor con invitación a renovar expectativas.



Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos habrían razones sobradas para poder dar punto final a situaciones o vínculos conflictivos. Recordar que la vida es nuestra, es propio lo que sentimos, es propio y único lo que pensamos. Apunten con claridad hacia el futuro.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Logro en el plano financiero desde el que podrían saldar deudas o realizar los cambios esperados en el hogar. Virtud y seguridad ante nuevas propuestas laborales que les darán chances interesantes de progreso. Viento en popa el amor.



Momento: de color verde.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Vicisitudes y acontecimientos singulares que darán un giro inesperado en el área de las actividades. Los comienzos bien aspectados apuntando a crecimiento. Busquen hacer alguna rutina física, es bueno habituarse en casa a moverse y no estar mucho sentado.



Momento: de color uva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



A veces somatizamos por no decir o mostrar lo que nos pasa. Eviten poner todo de sí ante las vulnerabilidades o fragilidades que la vida presenta. Equilibrio en los librianos, que a veces es leve. Utilicen las sensaciones en cosas creativas. Pruébense.



Momento: de color lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Cierta inquietud en el plano de las actividades. Quizás con cosas que se daban por casi realizadas que al final, no fueron. Trabajen dentro de ustedes mismos las frustraciones, todo sirve, todo nos enseña, todo nos va modificando. El camino es así.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentir que no se encontró el lugar en el mundo, no es positivo. Lo que hay que saber y tener como precepto, es que no hay nadie que no tenga su función en este mundo. Levanten el ánimo y entusiásmense con los desafíos del día a día. Plenitud.



Momento: de color azul profundo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas en un día luchado, con altibajos anímicos que no deberían influenciarles tanto. Logren con ustedes mismos encontrar el equilibrio necesario para superarse al modo que puedan y ver las cosas desde una óptica más elástica y calma.



Momento: de color carmesí.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con una fecha interesante para reuniones, entrevistas o charlas laborales. Posibles nuevas propuestas que les darán la posibilidad de poder demostrar su creatividad y audacia laboral. Amor en compañía y mucho agrado.



Momento: de color azul Francia.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Algo de ansiedad por tardanza de situaciones que no se estarían dando en el día de la fecha. Traten mientras de tener un día activo y gestionar esos trámites que deben hacer. Paciencia y esperanza que todo se va a ir solucionando y encajando.



Momento: de color rosa.