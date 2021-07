Consulta el horóscopo de este miércoles 21 de julio de 2021

miércoles, 21 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Procuren no hundirse en los pensamientos que los preocupan respecto a las finanzas. Lo que sí pueden hacer es organizarse en lo económico y proponerse metas. Los nervios pueden consumirlos, ocupen sus mentes en ser más positivos, hagan algo que los distraiga.



Momento: de color azul marino.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las culpas son sensaciones muchas veces profundas que nos hacen paralizar también y no nos permiten poder arribar a soluciones. Ese es el planteo hoy taurinos. Busquen alivianar el peso de sus espaldas y ser más flexibles con ustedes y con los demás.



Momento: de color amarillo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mitad de semana y aún a la espera de algunas resoluciones o noticias que los inquietan. Geminianos logran asentarse en el trabajo lo cual no es una noticia menor, por lo que tengan el mejor buen humor. Las cosas llegan, todas las que nos toquen vivir.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos un universo propio en este día ventajoso y con mucha estrella. Consiguen mejorías financieras y alivianan sus bolsillos. Alivio y alegría. El amor caminando fuerte para algunos y para otros con momentos de decisiones trascendentes.



Momento: de color níveo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Permanencia y quietud en sus lugares de trabajo. Interpretan el día con el peso de la rutina que los hace flaquear. Procuren simplemente razonar que las actividades son fundamentales en la vida y que de ellas sacamos buen provecho.



Momento: de color menta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virgo en un día muy mental y racional para firmas, negocios, proyectos o sociedades. Apelan a la lógica y deciden cosas importantes. Cambios, finales y comienzos con buen semblante. Busquen darse algún gustito luego de esta jornada dinámica.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Llegan versiones distintas sobre personas con quienes hay malentendidos. La única salida real es el diálogo y la intención interna de no enemistarse y poder olvidar. El trabajo en buena senda y sin alteraciones. Amor romántico y comprensivo.



Momento: de color ananá.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hoy midan sus expresiones y concéntrense en transmitir sus conceptos desde el mejor modo posible. Usen sus talentos e inteligencia y saldrán exitosos. El corazón muy incentivado a lograr sus objetivos, aquellos que recién comienzan, fascinación.



Momento: de color mandarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sensación de que las cosas funcionan más rápido y con respuestas concretas. Avanzan sobre la solución de problemas que los angustian. Hora de conectarse con sus proyectos o ideas que añoran en el área de las actividades. Amor algo distante.



Momento: de color ocre.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas no suspendan los compromisos que tienen por situaciones casuales que ocurran. Analicen por qué a veces no quieren afrontar los problemas. El punto es conectarse con la elasticidad y con la posibilidad de ser más flexibles. Libertad.



Momento: de color rojo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



No es un día armónico para tomar decisiones importantes, pero cuando uno se armoniza todo es posible. Firmas, reuniones vean y revean. El amor con novedades que les interesarán y les darán la posibilidad de seguir avanzando. Encanto.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Movimiento en los asuntos laborales, hay cambios posibles incluidos ascensos y mejoras. Las cosas se van encausando en el corazón, buscan consolidar y avanzar. Embeleso y recuerdo del modo de conectarse en pareja. Renovación.



Momento: de color uva.