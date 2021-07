Consultá el horóscopo de este martes 20 de julio de 2021

martes, 20 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sorpresas inesperadas en el plano financiero, organícense y traten de revisar bien sus papeles, gastos y trámites. Aún así tendrán soluciones. Amor con alguna sensación de lejanía, simplemente busquen acercarse y conciliar.



Momento: de color aguamarina.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Telón de fondo en el plano de las actividades, estén atentos al accionar de los demás que a veces no tienen buenas intenciones. Los corazones sin necesidad de limitarse, buscan los taurinos compensar y poner más énfasis y ganas.



Momento: de color lima.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Con mente despejada y optimismos los geminianos encaran esta jornada bastante activa con mucho ahínco y firmeza. Suscriben y apuestan a acrecentar sus capacidades desde una sana ambición. Es bueno crecer y comprometerse.



Momento: de color naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos inspirados en reconciliarse con personas con las que no estarían en buenos términos, lograrán comprender desde adentro que siempre es mejor la armonía entre los seres. Lejos del pasado, sienten los corazones bien.



Momento: de color blanco perlado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Soluciones que aparecen casi de manera inesperada, dan la pauta a los leoninos que a veces sin pensar tanto y dejando que las energías se acomoden, las cosas logran su corrección. Amor pleno con ganas y más ganas de consolidar.



Momento: de color rosa fuerte.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos sin ánimo de esperar, deberán hoy tratar de ocuparse de otras cosas que también requieren de su atención. Cambios en el plano financiero con posibilidades de acomodarse mejor y proyectarse con mayor tranquilidad.



Momento: de color ámbar.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos a arremangarse y a buscar la solución desde el fondo de la cuestión. Sin dialogar o imaginando cosas que no son, no llegamos a ningún lado sano. Se enteran de nuevas posibilidades en el plano laboral, arreglan y pautan mejoría.



Momento: de color granate.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Anuncio en el plano de las actividades que les traería un nuevo alivio que directamente repercutiría en sus finanzas. No está para rechazar ofrecimientos nuevos en ese plano. Hay personas buenas en sus vidas que les ofrecen ayuda.



Momento: de color salmón.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Al momento de hoy tendrán llamados esperados y se conectarían con personas nuevas que acercan posibilidades auspiciosas en el plano laboral. No rechacen sin saber bien de qué se trata. Amor con algo de irritabilidad.



Momento: de color azul acero.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los amores algo contrariados y a la espera de que las cosas pasen. De todos modos hay que reconocer que si uno mismo no hace sus aportes para solucionar es más difícil. Finanzas con algo de desarreglo, revisen sus gastos.



Momento: de color lacre.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos nunca se sabe de dónde puede provenir la solución para algunas cosas, sobre todo cuando estamos desorientados. Es importante poder soltar y relajar, todo se puede componer. Amor y salud con excelente sensación.



Momento: de color añil.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a veces no podemos con las cosas, darle tiempo y poner el mejor optimismo, es la salida. El amor con mucho arrime y ganas de continuar construyendo las relaciones. Los piscianos a flor de piel, resueltos y frescos.



Momento: de color agua.