Consulta el horóscopo de este jueves 15 de julio de 2021

jueves, 15 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos sentirán que progresan en su confianza propia al ver que van logrando que su espacio laboral crece. Potencia y seguridad será la característica de este día positivo. El amor buscando su lugar y su coincidencia exacta.



Momento: de color anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tauro y su característico empuje y buena predisposición. Verán buenos resultados en entrevistas laborales o inicios de actividades. Escucharán sugerencias en el plano afectivo que les servirán para poder afrontar verdades y decisiones.



Momento: de color manteca.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mirada interesante respecto a proponerse nuevos proyectos personales y tratar de emprenderlos. Hay noticias constructivas en el área de las actividades que los ayudarán a decidir. El amor con sensación de distancia y confusión.



Momento: de color morado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Traten de no pasar por alto algunas situaciones en el plano laboral que podrían generarles ciertos conflictos a futuro. Revisen, chequeen y corrijan. El amor de estos románticos nativos con mucha expectativa por decisiones esperadas.



Momento: de color gris plata.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Es sano poder tomar distancia de conflictos creados por personas que habitúan a producir disputas innecesarias. La pertenencia en el amor podría interpretarse como posesión y esa es la gran diferencia. No somos dueños del otro.



Momento: de color ámbar.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Momento apropiado para ponerse al día con trámites y movimiento de papeles en espera. Trabajar hoy es el día apropiado para demostrar los talentos, confianza y avance. El amor con bastante sensación de querer tomarse un tiempo.



Momento: de color rojizo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hablar es la primer y gran oportunidad que se tiene para poder buscar soluciones a los conflictos humanos. Nada escapa a poder solucionarse y de alguna u otra forma, arribamos a una conclusión. Hay llamados necesarios que hacer.



Momento: de color azul profundo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Buen momento financiero para los escorpianos que sienten que pueden avanzar y dejar atrás deudas o compromisos adquiridos. Nueva etapa, sensación positiva y ansias de crecer. El amor con seducción natural y respuestas plenas.



Momento: de color dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos hoy logran cerrar capítulos antiguos en el plano de las actividades. Cierran etapa con todo en perfecto estado. La oportunidad viene en el plano familiar dándose situaciones que los alegran. Buenaventura.



Momento: de color dorado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas algo tensionadas por roces en el plano laboral. Tratar de aceptar las opiniones ajenas y aún teniendo razón, saber esperar a que las cosas salgan a luz. Amor complementado con ganas de salir adelante y de aprovechar la vida.



Momento: de color rosa.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Tacto e intuición ante conflictos en las actividades. Hay personas que nunca aprenden o tardan, hay que saber que no siempre somos comprendidos. Logran firmas importantes que los beneficiará y dará tranquilidad. Paz.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos magnetismo suficiente para poder lograr los objetivos esperados en el plano de las actividades. Celebrarán haber terminado un vínculo tóxico. La distancia los ayudó de manera positiva. Busquen poder relajar sus mentes haciendo ejercicios en casa.



Momento: de color rosa.