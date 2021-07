Consulta el horóscopo de este jueves 1 de julio de 2021

jueves, 1 de julio de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



A veces no podemos darnos el lujo de vacilar mucho sobre asuntos importantes. El acto de responsabilidad es un hecho que fortifica internamente y sirve mucho para lograr solucionar las cosas. Salud con nervios. Hagan un relax y respiren.



Momento de color: uva.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los nervios que les produzcan algunas situaciones de baja importancia son innecesarios. Sepan poner cada cosa en su lugar quitándole el absoluto protagonismo. Poder discernir es una virtud. Día para movimiento de papeles importantes.



Momento de color: azulino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos día algo atareado por las cosas que tienen que hacer. Trabajen sus miedos profundos, revisen sus emociones y en cómo repercute en sus relaciones personales. Podrían llegar noticias familiares que les darían mucha alegría y tranquilidad.



Momento de color: naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos verán cómo actuar frente a las circunstancias algo sorpresivas en el plano de las actividades. Usen el intelecto sin lastimar las emociones. Búsqueda interna, movilización y algo de nostalgia en este día con sensaciones mezcladas.



Momento de color: verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La suficiente fuerza en este día para poder concretar negocios, proyectos o pactos. Día con gran despliegue de los talentos y de lucidez plena. El amor necesitando algo más que las palabras, busquen aproximarse, dialogar, distraerse.



Momento de color: amarillo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos, no se resistan internamente y dialoguen sin temor ni tapujos. Procuren no detenerse a tratar de dilucidar ciertas actitudes de personas conocidas, a veces es mejor dejar pasar y que cada uno se haga cargo responsablemente de sus modos.



Momento de color: jazmín.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La inseguridad propia amerita un trabajo interno diario en el que debemos aprender y ejercitar la auto confianza, la creencia en nuestras capacidades y la tranquilidad para demostrar lo que somos. Eso no quita la pureza del ser ni la sensibilidad típica libriana.



Momento de color: rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Día para renovar los ánimos y poder sentirse con mayor soltura y jovialidad. No dejen de tratar de superar las angustias que sólo hacen no poder disfrutar de cada día. Todo por algo pasa, todo tiene su propio sentido, sólo pongamos la mejor intención para superarnos.



Momento: de color violeta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Salir adelante se puede siempre. La vida misma nos empuja o nos muestra en posibilidades la oportunidad de apuntar a algo nuevo y a poder dejar lo que va terminando. Noticias financieras que les interesarán. Miren adelante.



Momento de color: dorado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos algo distendidos en este día en el que sienten las cosas más livianas dado un nuevo modo de percepción o de mirada. Cuando comprobamos que podemos estar más tranquilos, es bueno poder asumir esa condición siempre.



Momento de color: habano.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Compartir las emociones que se van sintiendo es siempre positivo. Poder decir y compartir, ayuda a que los dolores cedan. En el plano financiero podrían recibir dinero que no esperaban, aprovechen para ponerse al día con algunas deudas.



Momento de color: mandarina.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos no es culposo que las cosas que sentimos que tienen que ser privadas y muy nuestras sigan siéndolos. Las personas de bien siempre están predispuestas a ayudar al otro. Hoy sería un día que serán necesitados por otros. Purificación.



Momento: de color luna.











