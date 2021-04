Consulta el horóscopo de este jueves 8 de Abril de 2021

jueves, 8 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Traten de seguir buscando en su haber íntimo el cambio en el modo de reaccionar y también de ver las cosas. A veces tenemos una reacción que en realidad no era la elegida, se hace costumbre la impulsividad. Mejor, la paz.



Momento: de color verde tenue.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Linda jornada con sensación de plenitud dada las buenas circunstancias en el área laboral. Aprecian el cariño humano que reciben. Muy buen momento para tomar decisiones para mejorar la relación con la comida.



Momento: de color turquesa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Llegan noticias sobre situaciones de papeles importantes con buena aspectación. Buscan los geminianos tratar de acomodar sus modos en el día a día de las parejas. Se sabe que no es fácil convivir, pero también es hermoso hacerlo.



Momento: de color canela.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día ideal para diálogos importantes y acuerdos. Los asuntos del corazón algo empañados por recuerdos de situaciones, estaría en manos de los propios cancerianos tratar de lidiar con eso y poder olvidar. Día de reconciliación.



Momento: de color azul mar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Ciertamente un día con planteos acerca de cómo encaran los leoninos las situaciones cotidianas. Mirarán hacia adentro a partir de comentarios de personas que les indican estos detalles. Siempre podemos mejorar la relación con el otro.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día para toma de decisiones en el área de las actividades, decidirían los virginianos qué cosas modificar y qué otras llevar adelante. Apuntan a tratar de mejorar también las relaciones de pareja. Nuevo punto de partida.



Momento: de color arándano.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Serviciales y con mucha capacidad de condescender, hoy los librianos lograrán que el otro vea las cualidades innatas de estos nativos sutiles y buenos. Evolución y progreso, las almas de los regidos por el bello Venus, hoy brillan.



Momento: de color blanco puro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpianos con la habilidad que les otorga su franqueza e intuición, obtendrán las respuestas merecidas y muy halagadoras en asuntos del trabajo. Todo es posible, pero en ese todo no están incluidas las cosas que sabemos que no serán.



Momento: de color azul oscuro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Cada señal positiva puede tomarse como avances en el área de la salud, en todos los sentidos que abarca esta sagrada palabra. Los sagitarianos estarán tranquilos y con ansias de nuevos proyectos. Jornada buena para el amor también.



Momento: de color cereza.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Ansiosos los capricornianos, muchos a la espera de noticias en el área de las actividades, verán llegar buenas nuevas en el momento que deba ser. Los corazones algo tristes, sentirán que con condimentos y suavidad estarán mejor.



Momento: de color celeste.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos más allá de la gran espontaneidad hoy tengan cuidado con la toma ligera de decisiones en el área de las finanzas. No se comprometan con cosas que luego no van a poder realizar. Llega alguna noticia que los hará felices.



Momento: de color verde apio.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Buena energía en los ánimos piscianos que les dará posibilidades de avanzar en asuntos que quizás sientan "trabados" o con lentitud. Tómense el tiempo necesario para leer y releer tanto las propuestas como lo que firmarían.



Momento: de color anaranjado.