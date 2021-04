Consulta el horóscopo de este martes 6 de Abril de 2021

martes, 6 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Momentos interesantes en este día con posibilidades de acrecentar ideas y proyectos a futuro en la vida de los arianos. Hay aires nuevos y con muchas ganas de hacer nuevas cosas. Sepan esperar. El corazón de los marcianos viento en popa.



Momento: de color azul ultramar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tauro y nuevas posibilidades para algunos como cambios de paradigmas en el plano laboral. Algo no tan fácil el día amoroso para los mentales taurinos, analicen lo conveniente. Las finanzas estables, podrían empezar a proyectar crecimiento.



Momento: de color canela.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Arbitrariedad y un poco de recelo en el ámbito de las actividades. Los comienzos están bien orientados, traten de compenetrarse en la tarea que les toca. Corazones algo solitarios, geminianos en la búsqueda con tregua y análisis.



Momento: de color purpúreo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Ambigüedad en los conceptos referidos a decisiones a tomar en el área de las finanzas. Tómense el tiempo necesario y consulten posibilidades mejores. Tropezón que no es caída en los afectos, revisen las relaciones y presérvense. Libertad interna.



Momento: de color verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Avasallantes los regidos por el inmenso Sol, hoy logran posicionarse muy bien en el área de las actividades. Mejoras económicas y crecimiento interno. Atención en la familia, asuntos para resolver y lograr mayor tranquilidad. Sepan relajarse.



Momento: de color vino.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Arreglan problemas de larga data que respectan a papeles o asuntos que les importan. Los virginianos con nuevos horizontes en el ámbito de los afectos, pueden algunos encontrar al amor de sus vidas. Planificación y liberación.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cierta tensión entre compañeros de actividades aún sin verse, puede ser en el estudio o en el trabajo. Colaboración y objetivos juntos. Traten de disipar y poner el equilibrio que caracteriza a estos nativos. Apoyo emocional de amigos y comprensión de sus parejas.



Momento: de color amaranto.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpianos que tengan algún problemita de salud van a ver el bienestar hoy con preciosas noticias. Buscan en sus corazones las respuestas, traten de ser lo más honestos posible no sólo con el otro, sino con ustedes mismos. Crecimiento.



Momento: de color blanco plata.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Mucha inspiración y confianza, los sagitarianos afrontan situaciones algo complejas en el área laboral. Retribución de favores o gestos por parte de personas que los quieren. El amor podría llegar para los que están sin pareja en el corto plazo.



Momento: de color fucsia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sin inconvenientes hoy los capricornianos se sentirán muy activos y cómodos en lo que respecta a actividades. Se avanza positivamente en asuntos importantes o de papeles que aguardan respuestas. Las parejas requiriendo más atención.



Momento: de color canela.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Para algunos noticias de improviso por asuntos laborales. Buena jornada con ventajas y alivio financiero. No posterguen llamados aquellos que deban hacerlos, buena energía para pedidos, acuerdos, gestiones con papeles importantes. Las cosas van llegando.



Momento: de color menta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Habría posibilidades para algunos piscianos de cambiar de idea respecto a lo que quieren hacer. Mejora y claridad. Reconocimiento y buena actitud. Ensayan su espiritualidad para mejorar la fe en ustedes mismos y en los demás también. Paz.



Momento: de color púrpura.