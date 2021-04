Consultá el horóscopo de este lunes 5 de abril

lunes, 5 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Ciertos aires de complacencia hacen quizás que los arianos se queden un poco en este día en el que el trabajo requiere de toda su lucidez. Precaución. Hay asuntos del corazón que deberían sentarse a revisar en la noche



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Alternativa laboral para algunos taurinos que verán la oportunidad de crecimiento y mejora en sus finanzas. No posterguen reuniones ni entrevistas a pautarse, día con muy buena aspectación en todo lo que compete a actividades.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos demostrando su capacidad profesional en sus tareas. Buen día para proponer, pedir o cuestionar. Los asuntos del corazón algo inmersos en temas ajenos a él, traten de no hacer sentir al otro desatendido.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Buena jornada para los cancerianos para todo lo que tenga que ver con papeles, trámites importantes y acuerdos. Las finanzas con algo de preocupación, traten de evitar gastos innecesarios. Amor compenetrado y con paz.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Posible cambio abrupto en el área laboral para muchos beneficioso. Sepan distinguir entre lo que llega a sus oídos y lo que ustedes intuyen sobre las personas. Siempre es mejor obtener la propia impresión y mostrarse imparcial.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Buen momento para poder lanzarse a proyectos y lograr concretarlos. No teman virginianos, ustedes tienen cierta seguridad innata que es lo que les abre sus caminos. Corazones contentos y alimentados en esperanzas.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten de no obsesionarse con asuntos personales de manera tan marcada o sufrida. Atemperen los sentimientos y esquiven frustrarse. La vida tiene su propia plasticidad, no se agobien, no se frustren ni olviden que siempre hay alguna solución.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Es parte del aprendizaje poder detenerse a apreciar las pequeñas cosas que la vida diaria nos va ofreciendo. Lo rutinario no tiene por qué ser algo negativo, porque todo en algún sentido, tiene su rutina y es apreciable.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los asuntos del corazón priorizando esta jornada luchada y con algunos nervios. Es interesante procurar la calma siempre como la mejor opción. Llegan a ustedes palabras justas con claves especiales para resolver algunas situaciones.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Buena sensación de liberación y de claridad mental que los ayudará a poder encarar los asuntos laborales de un modo más suelto y razonable. Apura una medida en el área familiar que ayudará a manejarse mejor en las finanzas.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos podrán ver que descubren un abanico de posibilidades en su haber creativo e imaginario. Dijo Einstein que si lo puedes imaginar lo puedes crear, y en ese camino están los sabios uranianos. Apertura emocional y sentimental.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos marcan hoy su rumbo preferencial en el área de las actividades. Algunos decidirán cambiar de trabajo o de estudiar determinadas cosas. Los corazones muy compenetrados y complacientes, hacen de la rutina algo apasionado y divertido.



Momento: de color salmón.