Consulta el horóscopo de este domingo 4 de Abril de 2021

domingo, 4 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mucha energía en este día en el que los arianos van a conectarse con su yo interior y sentirán que es bueno repasar las virtudes que tenemos y también los defectos. Momento de crecimiento. Comparten salidas con personas interesantes. Puertas abiertas a nuevos comienzos afectivos.

Momento: de color cerceta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Novedosa jornada en la que tendrían los taurinos nuevas personas para conocer a través de invitaciones. Las reminiscencias del pasado afectivo, todavía hacen eco en las emociones, pero es hora de avanzar y poder soltar. Dejar ir es permitir que la vida nos acerque lo nuevo que nos toca.



Momento: de color verde esmeralda.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Buen día para arreglos en las casas, remover, sacar, cambiar de lugar las cosas y descartar lo que no usamos. Revisar papeles e ir organizándose un plan para realizar trámites atrasados en la semana. Corazón, con mucha tranquilidad. Compañía, esparcimiento.



Momento: de color celeste.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cangrejitos en su apogeo rodeados de afectos y mucha tranquilidad en la familia. Llegan a ustedes noticias alentadoras en el plano de la salud, que les indicarán la necesidad de cuidarse y quererse más. Algarabía y logros nuevos proyectos y cálculos optimistas para la vida.



Momento: de color plata.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sin duda uno de los domingos más alentadores para los leoninos. Mucha comunicación en la familia, mucho diálogo en las parejas, tanto las nuevas como las que ya tienen su tiempo. Recuento financiero y planificaciones a futuro no muy lejano. Crecimiento y aspiración.



Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos con ciertos aires de nostalgia y remembranzas que les hace sentir un poco de nostalgia. No es malo recordar, aún las cosas que nos hirieron. Todo colabora con la evolución interna, no olvidar que hay que seguir adelante y que siempre está la recompensa al dolor.

Momento: de color manteca.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Virtuosa actitud de los librianos ante personas de su entorno. Es característico de estos conciliadores natos, hacer aportes para la paz y la armonía. Posibles reuniones sociales que les darían un toque alegre y entretenido. Salgan, acepten romper la rutina. Siempre es bueno salir.



Momento: de color azul marino



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Despliegue emocional para los escorpiones. Jornada con visitas inesperadas que les darán alegría y entretenimiento. Traten de planificar una dieta más sana y programarse para caminar algunas cuadras por día. Conciencia sobre lo que nos hace bien. Valoración de uno mismo.



Momento: de color dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Genuino avance interno. Los sagitarianos van a sentir el esfuerzo real de lo que los llevó a ver los frutos de tanto trabajo. No se desalienten los que buscan ocupación, van a llegar noticias y estarán en actividad muy pronto. No dejen de aspirar a buscar sus logros, apunten a crecer.



Momento: de color verde manzana.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Hoy los capricornianos sentirán ganas de poder romper un poco la rutina. Algunos se animan a realizar salidas diferentes y otros simplemente revisarán su modo de proceder a veces tan hermético y exigente. Liberación de ataduras innecesarias y amplitud de conciencia.



Momento: de color zinc.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Se reúnen las piezas necesarias para poder rearmar proyectos y retomar esperanzas de poder realizarlos. Creatividad y certeza para estas mentes uranianas con enorme despliegue y originalidad. Aproximación en las parejas, ganas de avanzar o de resolver asperezas. Ánimo.



Momento: de color fucsia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos tendrían una jornada con muchas iniciativas y planificaciones nuevas para poder realizar y programar en el área de las actividades. Relucen sus talentos y creen en ustedes mismos. Amor muy compenetrado, disfrute y compenetración en la compañía mutua.



Momento: de color verde puro.