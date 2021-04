Consulta el horóscopo de este martes 27 de Abril de 2021

martes, 27 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



No tomen decisión apresurada en el plano afectivo. Traten de ver cómo emparejar el estado anímico para no afectar la pareja. Hacerse cargo de los propios problemas sin proyectarlos en los demás. Reciben noticia alentadora en el plano económico.



Momento de color: verde musgo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se sorprenderán por noticias inesperadas y buenas. Sentirán diferentes cosas pero el balance será positivo. Expectativa y ansiedad por problema económico. Paciencia. Sacar de cada cosa la mejor parte es lo que nos ayuda en la vida. Sensaciones.



Momento de color: rojo perlado.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Resuelven inconvenientes que aparece en el ámbito familiar. No se desesperen con respecto a una respuesta que reciben. El amor les da una nueva alegría. Demuéstrenle al otro que tienen interés en superar los inconvenientes que haya entre ambos.



Momento de color: lila.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Neutralizan una discusión que se suscita en el plano familiar. Tengan en cuenta lo que una persona de su entorno laboral le sugiere a través de una llamada. Hoy es un día para buscar la tranquilidad para uno mismo y para quienes nos rodean.



Momento de color: violáceo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Quizás no puedan evitar tener algo de angustia en esta jornada con sensación de vacío. Sepan que siempre se está a tiempo de no cometer el error de caer en tristezas profundas. Sus deseos laborales se cumplirán con el tiempo. Tengan paciencia.



Momento de color: perla.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se defiende de una molesta opinión de alguien de su entorno familiar. Traten de disipar los malos momentos y hasta hacer oídos sordos. A veces la sabiduría se demuestra con el silencio. Una llamada le acerca una posibilidad laboral nueva. Respiren.



Momento de color: celeste.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Multiplican sus ideas con respecto a una nueva actividad que podrían desempeñar. No teman mandar sus proyectos a persona idónea en el tema. Darnos cuenta de lo que sentimos aunque no queramos es importante para ambos.



Momento de color: apio.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Caminan por un sendero no muy claro en el plano afectivo, anímense a plantear lo que sienten, la verdad siempre es positiva, la convivencia no es siempre fácil. Alivianen y busquen lo mejor para todos. Suelten las angustias innecesarias.



Momento de color: azabache.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Promesa que se cumpliría en el área laboral. Llegan buenas noticias que creyeron no llegarían. Tranquilidad. Saber aprovechar los buenos momentos de este día fabuloso los hará valorar las cosas de la vida y el destino. Siempre se abre el Cosmos.



Momento de color: azul brillante.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Una nueva sensación de alivio les genera sus parejas. Se dan cuenta que están con la persona indicada para lograr la felicidad. Nada más bello que el amor en su amplio significado. Todo consiste en poner lo mejor de uno en cada vínculo con otro ser.



Momento de color: turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Tienen en sus manos una solución, no se desesperen y crean en ustedes. A veces a través de un error remediado podemos demostrar una virtud que tenemos. Llegan ciertas inquietudes por parte de personas del entorno. Sepan escucharlas.



Momento de color: granada.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Se anticipa a una cuestión que tiene que ver con la parte económica a través de un llamado que reciben. No se vean afectados por una situación pasada que viene a su memoria. Comprender que hacemos lo que podemos sirve para no desesperar.



Momento de color: verde bosque.