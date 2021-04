Consultá el horóscopo de este lunes 19 de abril

lunes, 19 de abril de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Esperanza renovada frente a situación que en otro momento no se podía resolver. Las respuestas del día serán postergadas por inconvenientes a última hora, sean pacientes, hay que dejar que las cosas se acomoden. Cuanta mayor sea la tolerancia frente a las cosas, mayor será el éxito.



Momento de color: azulino.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Acontecimientos y situaciones para resolver con nuevas posibilidades de encausar sus rumbos e intereses con mucha nitidez. La claridad de sus pensamientos les trae hoy la respuesta que están esperando. No perder el tiempo con preocupaciones sino usar el tiempo con ocupaciones.



Momento de color: amarillo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pulcritud y buen modo es lo que demostrarán hoy tener frente a inconveniente. Habría posibilidades de concretar algo que están esperando. No actúen desde el miedo sino desde la imaginación y la libertad. Conectarse con uno mismo es siempre la mejor opción, buscar seguridad dentro de uno mismo.



Momento de color: tiza.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La forma de interpretar las cosas a veces no es la más conveniente para el resultado final. Manéjense prudentemente en los diálogos que tengan durante la fecha. Buscar el éxito probando diferentes formas para llegar a él. Los nervios que tengan cámbienlos para poder decir y plantear lo que les pasa.



Momento de color: esmeralda.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Comprensión y entrega hacia sus seres queridos. El aprendizaje y el agradecimiento son virtudes a ejercer por el bien de todos. Día interesante en el plano emocional, sienten liberación de confusiones internas. Podrían llegar noticias en el ámbito financiero que los harán relajar màs. Entusiasmo.



Momento de color: anaranjado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Alguna sensación de vacío podrían tener ante la falta circunstancial de alguien. Procuren no sufrir. Presten atención al manejo de los papeles y traten de ponerse al día en la medida que puedan. Llamado desde la conciencia respecto al trato con la pareja. A veces la capacidad de cálculo no es válida para las emociones.



Momento de color: rojizo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Entender que ciertas cosas no están en el momento preciso de ser concretadas, es comprender otras. La sabiduría parte en principio con el don de la paciencia. Alegría grande que la recibirán como premio Divino.



Traten de usar todo para crecer de adentro, todo lo que nos pase aporta.



Momento de color: verde claro.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



La magnitud de lo que causamos en el otro muchas veces escapa a lo que suponemos. Quizás si nos valoráramos lo suficiente nos sentiríamos merecedores de grandes cosas. El punto es quererse bien y querer sano a los demás. Podrían llegar noticias alentadoras en la familia. Disfruten lo logrado.



Momento de color: rosa.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La mayor expectativa en el plano afectivo que ustedes tienen puede llegar, traten de no precipitarse y ver más allá de lo que quieren ver. Una llamada importante los pondrá de buen humor. El temor a las cosas que sentimos es algo que tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos. Contemplación.



Momento de color: coral.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las dudas que tengan traten de aclararlas con las personas en cuestión y no se guíen por versiones. Llamen. El buen ánimo suyo los predispone hoy para cerrar acuerdos. El amor los acompaña. Cuantas menos palabras y menos bocas más claras son las cosas. Focalicen sus energías en lo importante.



Momento de color: verde bosque.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día que promete en el plano laboral. Reciben propuestas que los tentarán pero deberán elegir con conciencia y responsabilidad. Nace una expectativa en el área afectiva que va más allá de lo que ustedes imaginan. Las oportunidades hay que aprovecharlas, siéntense a pensar qué es lo que quieren, hay tiempo.



Momento de color: blanco.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ajustadas cuentas para satisfacer proyectos que tienen en mente. Traten de considerar la posibilidad de compartir la idea con alguien más. El amor golpeará la puerta de sus silencios, estén predispuestos a oír al otro. Cuando estamos animados a algo ese algo llega antes de lo pensado. Todo es posible.



Momento de color: añil.