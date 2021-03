Consultá el horóscopo de este martes 09 de marzo de 2021

martes, 9 de marzo de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de reuniones en el que la fuerza de Marte se hará sentir a favor de ustedes. Tengan en cuenta favorecer a un amigo que le pide ayuda. La tranquilidad y la compenetración en el amor son vitales. Prestar atención a quienes nos rodean es parte de nuestras obligaciones.



Momento de color: rosa fuerte.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Podrían encontrarse con alguien del entorno laboral fuera de su trabajo. Surge afecto y buena sintonía. Buen día para comienzos. Hay un familiar que requerirá un favor suyo, trate de considerarlo. Estar abierto a los demás de la misma forma que esperamos de ellos.



Momento de color: carmesí.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Particular decisión tomarán en sus trabajos, presten atención a los cambios que se van a generar. Una historia de amor se recupera a partir de encuentro provocado por ustedes demostrando que lo importante es luchar por lo que se quiere. Energía y salud emocional.



Momento de color: azul verdoso.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Depositan en ustedes una confianza especial. La capacidad de comprensión que tienen naturalmente los ayudará a comprender una situación desagradable que puede ocurrir en el plano afectivo. Cuando algo desagradable ocurre debemos tratar de estar tranquilos sobre todo con nosotros mismos.



Momentos de color: amatista.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Consiguen una entrevista importante en el plano laboral que los ayudará a formular un pedido que desean hacer. Éxito rápido y a la vista. Un recuerdo los pone melancólicos. Evitar las malas sensaciones, tratar de sentirse bien aunque sea difícil. El Universo ayuda.



Momento de color: agua.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Capitalizan un objetivo y lo logran. Sus intenciones son bien claras en el plano afectivo, serán bien correspondidos. Traten de buscar un momento en el día para relajar sus mentes. Buscar nuestro espacio dentro del tiempo, ubicarnos en calma, darnos lugar en todo sentido.



Momento de color: jade.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Una inquietud los llevará a golpear puertas difíciles de ser abiertas. Lograrán más de lo que imaginan. Acepten invitaciones que les formulen y no traten de evitar la posibilidad de lucir sus encantos. A Libra no le cuesta tanto tener encantos. Úsenlos y disfrútenlos.



Momento de color: bermellón.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alternarán la jornada con subas y bajas en el plano afectivo. Tensión que se disipará si hablan a tiempo. Reciben una oferta más que interesante en el plano económico. Momentos dey aires frescos. Renovación. No temer cuando tenemos la posibilidad de crecer.



Momento de color: lavanda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Superan inconvenientes en el área de las actividades. Lo cotidiano se manejará con algunos cambios que favorecerán su espíritu inquieto. Invitación que los entusiasmará. Estar agradecido cuando las cosas que esperamos suceden y no olvidarse. Busquen mayor tranquilidad.



Momento de color: limón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Una dedicación que les llevará gran parte del día será la de solucionar problemas con papeles. Organicen sus tiempos. Las expectativa en el plano sentimental arribarán donde ustedes esperan. Alegría. Poner énfasis en dar paso a poder disfrutar de las emociones y creer que son posibles.



Momento de color: esmeralda.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Bloquean una situación molesta en sus lugares de trabajo. Abren paso a una nueva posibilidad gracias a contactos importantes para lo que necesitan. No distraigan su atención de quienes están esperándolos. El tiempo si se quiere se lo busca y se lo encuentra.



Momento de color: turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Capacidad de resolución frente a situación de desorden en sus hogares. Los ánimos estarían un poco alterados pero con un poco de buen humor mejoraría todo. Sorpresa. El punto es buscar la mejor manera de sentirse frente a los inconvenientes. Todo puede revertirse.



Momento de color: carmesí.