Consultá el horóscopo de este lunes 29 de marzo

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buena aspectación para salir airosos de situación algo complicada en el plano laboral. Surge un impulso interno para tratar de comunicarse con alguien del pasado con quien habría cosas pendientes. Superación y avance. Las buenas nuevas llegan de la mano del entorno laboral. Soluciones.







Momento: de color magenta.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Mente brillante para los regidos por el Venus Celeste. Consolidación con firmas y acuerdos de manera justa y satisfactoria. Sentirán de manera más consciente que están realmente acompañados y que pueden contar con personas buenas. Siempre llega el Bien a las personas de Bien.







Momento: de color canela.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los regidos por Mercurio verán que sus aportes en el plano laboral son muy bien recibidos y respetados. Día con avances en asuntos legales, apto para firmas y finales de asuntos pendientes. La predisposición auténtica frente a las relaciones de pareja generará equilibrio. Aproximación.







Momento: de color caoba.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Signo familiero si los hay, hoy los cangrejitos demuestran la gran capacidad de defender lo suyo. Intento financiero que quizás deban postergar, preferible revisar y reprogramar sus gastos o inversiones. Habría invitaciones casuales que les darían buenas sorpresas. Encuentros.







Momento: malva.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Cierto resquemor que vuelve con algunas personas del entorno laboral. Sentarse a dialogar sería la opción. Postergar esa cita sigue sin funcionar, coraje para decir que no hay interés sería la solución. No podemos exigir sentir cosas que no podemos sentir. Frontalidad y sinceridad.







Momento: de color menta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Responsabilidad y gestión en este día para cerrar situaciones de larga data tanto judiciales como financieras. Oportunidad para poder partir desde cero. El corazón virginiano a pleno, hay quien completa el perfil que se busca. Entusiasmo y diversión en salidas que podrían presentarse.







Momento: de color turquesa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Repetir errores es una posible costumbre libriana, mezcla de imprudencia con inocencia que a veces genera a los librianos problemas extras. Traten hoy de dejar pasar y no emitir opiniones que no son respetadas por el otro. Meditación y crecimiento. Amor a primera vista para algunos.







Momento: de color amatista.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Reconfortante y desafiante nueva ocupación podría asignárseles dándoles mucha alegría en el ámbito de las actividades. Tener siempre presente que la vida devuelve con bondades el esfuerzo genuino y constructivo que tengamos frente a las responsabilidades. Crecimiento. Liberación.







Momento: de color coral.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Se prueban las múltiples capacidades en otras áreas que seguramente se sentirán más confiados. Buena jornada que completará con reunión con amigos y alguna celebración. Claramente, un día muy alegre y constructivo que les acerca la posibilidad de explayar sus talentos y deseos.







Momento: de color verde puro.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Inspirado día para los creativos, mientras que podemos considerar que la creatividad no es sólo de los artistas, sino que todos podemos ser originales e imaginativos al momento de hacer nuestras tareas. Firma importante, convenios, arreglo con papeles, final de litigios o negociaciones.







Momento: de color lavanda.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Amplio crecimiento en el área de las tareas. Se les demuestra gran confianza a la capacidad y responsabilidad. El corazón acuariano para algunos con sensación de hastío y duda. Buscarse el lugar justo y favorable es lo más importante. Hacer valer lo que se pretende en el amor les servirá.







Momento: de color marrón dorado.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Llegarían propuestas nuevas para desempeñarse en otras áreas de trabajo. Revisen sus pretensiones y analicen si sienten que pueden aceptar desafíos. Siempre es bueno expandirse. El amor pisciano con reservas y quizás con cierta sensación de querer definir los víncluos aunque duela.







Momento: de color cobre.