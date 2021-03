Consultá el horóscopo de este miércoles 24 de marzo de 2021

miércoles, 24 de marzo de 2021 00:00

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las ventajas que esperaban no llegarán a buen arribo. Pero surge otra oportunidad con mayor sentido y justicia. El amor cuando pasa de ser una solución a un problema, deja de ser amor. Final de vínculo para algunos arianos. Poder ver la otra parte de las situaciones, sobre todo cuando nos angustian mucho.



Momento de color: zafiro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Verdadera revelación en momento especial donde los caminos parecían cerrarse. Buena sensación en la familia con noticias muy esperadas y positivas. Ilusión cumplida. Los caminos siempre tienen una salida, aun no siendo la que esperamos. Olvido necesario en situación financiera. No siempre es perder o ganar.



Momento de color: gris plomo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)



Hoy podrían verse inmiscuidos en alguna situación poco alegre en el trabajo. Aporten lo mejor para que se solucionen los conflictos. Importante concreción que compete a lo material. Piensen bien lo que hacen con el dinero. Darle tiempo a las cosas para que ocurran. La ansiedad en el amor no es buena consejera. No se aíslen.



Momento de color: amatista.



CÁNCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Jornada repleta de luz en el intelecto y las emociones. Bastante claridad en reunión importante de la que llevarán conclusiones favorables. El amor con planteos justos y siempre desde el respeto. Proponerse siempre proceder desde el optimismo nos lleva a mejores logros. Día excelente para entrevistas, reuniones, firmas.



Momento de color: celeste.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



La búsqueda de la tranquilidad sería la propuesta del día. El nerviosismo no sólo afecta lo emocional sino la armonía física. Noticia alentadora en el plano laboral. Concurrir al médico es un deber, sentir que nos cuidamos, hace sentirnos muy bien. Siempre hay posibilidad de que las cosas puedan cambiar de rumbo. Ilusión.



Momento de color: durazno.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Abarcar mucho para poder terminar las cosas rápido sólo lleva a desfavorecer la calidad de vida. Hay que poder reconocer dentro que cada minuto de vida que es una enorme posibilidad. Calma. No todo es tan determinante. Las cosas pueden cambiar, el Universo cambia, se mueve, se determina, reacciona. Nosotros también.



Momento de color: granate.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Cuando se vive alterado es deber comprender que se invade la tranquilidad del otro por ende sus derechos. Podría llegar una importante novedad que cambiaría para mejor la situación económica. Las veces que uno logra lo que desea, habría que tenerlas siempre presentes para cuando la frustración asoma. Anímense a golpear puertas.



Momento de color: alga.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día con conclusiones esperadas. Cierre final a situación afectiva que se sella en el alivio para los dos afectados. Sorprendente giro en tema laboral que favorecería tanto el posicionamiento como la situación económica. Gratitud. Todo llega, todo cambia, todo se mueve. Escorpianos, anímense a hacer ese llamado que desean.



Momento de color: blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Furor emocional ante noticia harto positiva en el plano de las finanzas de los sagitarianos. Casi al límite algunos roces en la familia, rever esta situación es menester para poder dejar todo en claro y poder terminar con los conflictos. Sin diálogo no hay humanidad en estado de evolución. Sientan dentro lo que les genera las broncas.



Momento de color: mandarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día muy provechoso en el área intelectual. Los pensamientos se suman a la creatividad en el plano laboral. Algunas situaciones que respectan a lo judicial podrían estar avanzando hacia una salida atinada. Piensen antes de emitir ese llamado que los tiene en suspenso. Sepan primero poder aceptar las respuestas.



Momento de color: violeta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Movilidad, acción y apuro en esta jornada en la que el tiempo pareciera no alcanzar. Hay novedades positivas en el plano amoroso, un sueño cumplido. Esperanza plano laboral, con posible concreción. Las cosas siempre llegan, constantemente hay una respuesta que no siempre es la esperada. Resignación.



Momento de color: malva.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)



Sensación y corazonada que acertarán y les llevarán a reconocer la clave de ciertos problemas de larga data. Descubren nuevos talentos dentro de ustedes, animosidad a pleno. Energía que rebalsa el propio cuerpo. Saber descubrirnos día a día. Somos sorprendentemente vastos, los piscianos con dones únicos y sorprendentes.



Momento de color: amarillo fuerte.